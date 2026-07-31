Team Manager Customer Service - E-commerce
Gardhill i Sverige AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2026-07-31
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Vill du leda och bygga upp framtidens kundservice i ett av Sveriges snabbast växande e-handelsföretag?
Vi söker nu en Teamleader för Kundtjänst som vill ta en central roll i vår fortsatta tillväxt. Du kommer att ha ett stort eget ansvar och förväntas påverka både organisation, arbetssätt och teknik. Vi söker inte någon som bara vill leda ett team – vi söker någon som vill bygga en av Sveriges bästa kundserviceorganisationer inom e-handel.
Du kommer att ansvara för vårt kundtjänstteam i Malmö och tillsammans med vårt backoffice-team i Ukraina skapa en kundservice som kombinerar hög kvalitet, effektiva processer och modern teknik.
Vi satsar stort på AI och systemutveckling.
Just nu utvecklar vi AI-baserade lösningar för bland annat ärendehantering, automatisering, CRM och intern support. Som Teamleader blir du en viktig del i att implementera och vidareutveckla framtidens arbetssätt tillsammans med vårt utvecklingsteam.
Till skillnad från många andra e-handelsföretag utvecklar vi våra viktigaste system själva genom vårt helägda utvecklingsbolag. Det innebär att du får möjlighet att påverka hur framtidens kundserviceverktyg faktiskt utformas.
Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt.
Om Hill Ceramic
Hill Ceramic är ett av Sveriges snabbast växande e-handelsföretag inom kakel, klinker, badrum och heminredning. Vi är verksamma i Sverige och Danmark och fortsätter vår expansion i Norden.
Under de senaste fyra åren har vi vuxit från cirka 25 MSEK till över 100 MSEK i omsättning, samtidigt som vi fortsatt investera i teknik, människor och långsiktig utveckling.
Vi har nyligen flyttat till ett nytt modernt huvudkontor och lager i Malmö där kundservice, B2B, marknad och lager arbetar nära varandra.
Vårt helägda utvecklingsbolag i Ukraina består av produktägare, utvecklare, inköp och ett backend-team som stöttar verksamheten och arbetar tätt tillsammans med organisationen i Malmö.
Vi tror på korta beslutsvägar, högt tempo och att ge våra medarbetare stort ansvar.
Om rollen
Som Teamleader ansvarar du för den dagliga driften samtidigt som du leder utvecklingen av vår kundservice.
Initialt består teamet av några medarbetare i Malmö tillsammans med vårt backend-team i Ukraina. Under de kommande åren är målet att bygga upp kundservice i Malmö till cirka 3–6 personer, samtidigt som vårt internationella supportteam fortsätter att växa.
Du kommer att arbeta nära företagets ledning, utvecklingsteam och B2B-avdelning för att skapa effektiva arbetssätt och en kundupplevelse i toppklass.
Det här är en roll för dig som tycker om förändring, ser möjligheter och vill vara med och bygga något långsiktigt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och utveckla kundtjänstteamet i Malmö.
Ansvara för den dagliga driften och kvaliteten i kundservice.
Utveckla rutiner, processer och arbetssätt.
Coacha och utveckla medarbetare.
Arbeta aktivt med KPI, uppföljning och kontinuerligt förbättringsarbete.
Samarbeta med vårt backend-team i Ukraina.
Vara kravställare mot och samarbeta nära vårt interna utvecklingsteam kring CRM, AI och automatisering.
Samarbeta nära B2B-teamet och övriga avdelningar.
Vid behov själv delta operativt i kundärenden.
Vi söker dig som
Har minst tre års erfarenhet i en ledande roll inom kundservice.
Har erfarenhet av att bygga upp eller utveckla en kundserviceorganisation, vilket är starkt meriterande.
Har flera års erfarenhet av operativ kundservice.
Är självgående och trivs med stort eget ansvar.
Har dokumenterad erfarenhet av att utveckla processer och förbättra arbetssätt.
Är strukturerad, analytisk och lösningsorienterad.
Har ett genuint intresse för digitalisering, AI och ny teknik.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Har mycket god systemvana och sätter dig snabbt in i nya digitala verktyg.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
E-handel
Freshdesk eller liknande ärendehanteringssystem
CRM-system
AI-baserade kundserviceverktyg
Projektledning eller förändringsarbete
Bygg-, badrums- eller VVS-branschen
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett snabbväxande företag med höga ambitioner.
Möjlighet att bygga och utveckla en modern kundservice från grunden.
Nära samarbete med ledning, utveckling och B2B.
Möjlighet att påverka teknik, processer och organisation.
Moderna lokaler i Malmö.
Ett engagerat och prestigelöst team.
Friskvårdsbidrag.
Tjänstepension.
Konkurrenskraftig lön utifrån erfarenhet.Publiceringsdatum2026-07-31Så ansöker du
Låter detta som nästa steg i din karriär?
Skicka ditt CV och ett personligt brev där du berättar varför du är rätt person för rollen till:rekryteringteam@hillceramic.se
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: rekryteringteam@hillceramic.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänstmedarbetare Malmö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gardhill i Sverige AB
(org.nr 556865-6986)
Galoppgatan 4 (visa karta
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213 77 MALMÖ Arbetsplats
Hill Ceramic Jobbnummer
10016856