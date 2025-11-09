Timvikarie till gruppboende Badstigen
2025-11-09
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
, Sävsjö
, Eksjö
, Nässjö
, Hultsfred
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Badstigen är ett gruppboende för vuxna som omfattas av LSS personkrets 1 med individuellt anpassat stöd utifrån tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Boendet ligger i ett lugnt villaområde med närhet till både natur och Vetlanda centrum. Här finns möjlighet till daglig verksamhet.Om tjänsten
Vi söker nu en ny boendestödjare till vår verksamhet. Som boendestödjare arbetar du med människor som behöver stöd med sin dagliga livsföring. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
I rollen arbetar du med att:
Ge individuellt stöd, omvårdnad och serviceinsatser
Planerar och genomför aktiviteter med klienten
Genomför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
Anställningsvillkor
Vi söker nu medarbetare som kan jobba som timvikarie.
Vi tillämpar individuell lönesättning och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde för tjänsten sker enligt överenskommelse.
Vem är du?
Som person är du serviceinriktad, uppmärksam och tillmötesgående. Tjänsten som boendestödjare ställer även krav på tålamod, flexibilitet och lyhördhet. Som medarbetare på Humana tar vi ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och strävar efter att skapa ett gott klimat på enheten och i arbetsgruppen genom ett respektfullt bemötande. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
För att söka tjänsten krävs det att du har:
Utbildning som undersköterska, specialpedagog, beteendevetare eller utbildning som arbetsgivare hittar relevant
Erfarenhet från liknande verksamhet
Kunskaper inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift då dokumentation är en stor del av arbetet
B-körkort
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Senada Alagic | Teamledaresenada.alagic@humana.se
Tel dir: +46 38320077
Lön enligt överenskommelse
