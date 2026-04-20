Timvikarie Till Daglig Verksamhet Åbykulle AB
2026-04-20
Vi söker timvikarier till vår daglig verksamhet i Hölö.
Vill du göra skillnad varje dag, bidra till människors utveckling och vara en del av en viktig och meningsfull verksamhet? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi på Åbykulle söker en engagerad och flexibel medarbetare för en tjänst på timmar till vår Dagliga Verksamhet (DV) i Hölö. Här arbetar vi för att skapa en trygg, utvecklande och givande vardag för våra huvudpersoner - personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och stora omvårdnadsbehov. Vi söker dig som vill vara med och bidra till våra huvudpersoners välmående och livskvalitet, och som delar våra värderingar om respekt, omtanke och engagemang.
Om rollen
Som medarbetare på DV kommer du att arbeta nära våra huvudpersoner och stötta dem i deras dagliga aktiviteter. Du är delaktig i att skapa en trygg och utvecklande miljö där huvudpersonerna får det stöd och den omsorg de behöver för att leva ett meningsfullt liv. Rollen innebär även en del praktiska och kreativa arbetsuppgifter samt att bidra till verksamhetens drift och utveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Stötta huvudpersoner under deras dagliga aktiviteter och vara en närvarande vägledare.
• Hjälpa till i driften av DV och medverka i planering och genomförande av verksamhetens aktiviteter.
• Delta i morgonsamlingar och veckoavslutningar.
• Bidra till att skapa en positiv och utvecklande miljö för huvudpersonerna.
• Utbildning inom omsorg, socialt arbete, pedagogik eller annat relevant område.
• Tidigare erfarenhet av arbete på LSS-boende/ Daglig verksamhet eller med personer med funktionsvariationer.
• B-körkort (manuell växellåda).
• Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
• Ett flexibelt, ansvarstagande och tryggt förhållningssätt i din yrkesroll.
Meriterande kunskaper och erfarenheter:
• Hantverkskunskaper och intresse för praktiska aktiviteter.
• Erfarenhet av arbete utomhus.
• Motorsågs- och röjsågskort.
• Förmåga att köra släp.
• Kunskap om tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och annan anpassad metodik.
• Erfarenhet av arbete med utmanande beteenden och kommunikationsstöd som AKK.
• Intresse för att skapa en aktiv och stimulerande vardag för huvudpersonerna.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Arbetsgivare Åbykulle AB
(org.nr 556640-9230), http://abykulle.se
153 92 HÖLÖ
Åbykulle AB Valåker Kontakt
Samordnare
Patricia Laukkanen jobb@abykulle.se
9863298