Timvikarie sökes till Södertörns Gymnasium
2025-08-31
Södertörns Gymnasium söker dig som vill arbeta som timvikarie när behov uppstår.
Som timvikarie är du en viktig resurs i skolans verksamhet och stöttar elever och kollegor genom att ta ansvar för undervisning eller handledning när ordinarie personal är frånvarande. Arbetet kan variera mellan olika ämnen och kurser, och vi söker därför flexibla personer som snabbt kan anpassa sig till olika situationer.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för ungdomar och deras lärande.
Är ansvarstagande, flexibel och trygg i att möta nya grupper.
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt.
Har relevant utbildning eller erfarenhet av undervisning (meriterande men inte ett krav).
Vi erbjuder:
En dynamisk och engagerad arbetsmiljö.
Möjlighet att utveckla din pedagogiska förmåga.
Ett flexibelt extrajobb där du själv kan styra över din tillgänglighet.
Södertörns Gymnasium är en gymnasieskola med hög ambition och trygg arbetsmiljö. Skolan erbjuder ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.
På Södertörns Gymnasium känner alla varandra, då vi är en liten skola. Vi satsar mycket på eleven, de får möjlighet att påverka sin utbildning, då beslutsvägarna är korta.
Södertörns Gymnasium drivs av Steg För Framtiden AB.
Vänligen bifoga lärarlegitimation med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: rekrytering@sodertornsgymnasium.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VIK-202509". Arbetsgivare Steg För Framtiden AB
(org.nr 556753-8383)
Römossevägen, 25 (visa karta
)
146 31 TULLINGE Arbetsplats
Södertörns Gymnasium Jobbnummer
9484075