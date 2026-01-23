Timvikarie Skola och Fritids
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.Publiceringsdatum2026-01-23ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta med Barn och ungdomar i Vårgårda kommun?
Tycker du om att ta ansvar, och kan ställa upp med kort varsel?
Just nu söker vi timvikarier till grundskola och fritids samt anpassade grundskola. Inom grundskolan behöver vi vikarie som kan vara resurser, ta klass samt arbeta på fritidshemmet. Hos oss gör du en viktig insats för att alla barn och elever ska utvecklas, lära och växa utifrån sina egna förutsättningar.
Vi söker även timvikarier till våra yttre förskolor och ett krav är då körkort och tillgång till bil.
Du styr själv när du vill arbeta, genom att lägga dig tillgänglig de dagar du vill arbeta i ett program som heter Time Care Pool. Som vikarie innebär det att du med kort varsel kan bli bokad samma dag för att ersätta ordinarie personal. Ingen dag är den andra lik vilket gör jobbet både utmanande och utvecklande och roligt. För att vara aktuell behöver vara tillgänglig minst två dagar i veckan.
Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner. Våra verksamheter är öppna mellan 6-18.
Är du intresserad av att veta mer, tveka inte att söka!! Kvalifikationer
För att vara aktuell i denna rekrytering behöver du uppfylla nedan:
• Goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt
• Erfarenhet av att jobba med barn/ elever gärna inom grundskola, eller inom vården
• Fyllda 18 år vara flexibel och självgående
• Godkänt belastningsregister från polisen
• Samt att du kan arbeta MINST två dagar i veckan.
Det är meriterande om du har:
• relevant utbildning för yrket
• relevant erfarenhet av yrket
• några års arbetslivserfarenhet
Vi lägger stor vikt vid bemötande och personlig lämplighet. Bra om du har tidigare erfarenheter av att arbete med barn på förskola, grundskola eller liknande.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal. Så ansöker du
