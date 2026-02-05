Timvikarie, Personlig assistent, kvällspass i Horred
Vi söker timvikarie kväll och helg som personlig assistent till brukare
Brukaren är en 33-årig kvinna i Horred som har assistenter dygnet runt. Vi behöver specifikt stärka upp vår vikariepool med timvikarier som kan hoppa in med kort varsel på kvällspass 15.30-23.00. Du hoppar in när ordinarie assistenter blir sjuka. Men du kan också schemaläggas om du vill. Du ska också kunna hoppa in på helgpass. Helgpassen är 7.00-15.30, eller 15.30-23.00
"Jag söker dig som är glad, positiv och initiativtagande. Du är fysiskt och psykiskt stark och kan hantera stressiga situationer. Jag sitter i rullstol och har krampanfall. Jag behöver hjälp och stöttning i vardagen. Du ska vilja gå på promenader, laga mat och hitta på saker som sätter guldkant på min vardag."
Horred ligger mellan Varberg och Borås. Berätta hur du kan arbeta som timvikarie.
Du arbetar i en arbetsgrupp tillsammans med andra assistenter som alla utgör ett viktigt stöd för att skapa en fin tillvaro. På varje arbetspass är ni två personer hos brukaren.
Vi söker dig som är flexibel och positiv som person. Det är bra om du har körkort och egen bil, eftersom kollektivtrafiken till brukaren är begränsad. Manliga sökanden uppmuntras eftersom många i personalgruppen redan är kvinnor. Men självklart vill vi gärna ha kvinnliga sökanden med.
Allra bäst är om du bor du i Horred eller Skene, Kinna, eller orterna nära. Du behöver kunna ta dig till jobb även när bussen inte går
Tillträde till tjänsten är omgående, och du kommer att få gå bredvid ett pass tillsammans med en annan personlig assistent innan du börjar.
Vi söker främst dig som har tidigare erfarenhet av liknande arbete, men personlig lämplighet är viktigast. Du är positiv, lyhörd och strukturerad. Arbetet som personlig assistent ställer krav på initiativförmåga och att du är beredd att utföra för yrket sedvanliga uppgifter.
Det är viktigt att du har goda kunskaper i det svenska språket.
Intervjuer sker löpande - först med verksamhetsansvarig genom ett digitalt videomöte eller telefonmöte. Därefter träffar du brukaren och gruppledaren.
Skicka ditt CV och ett personligt brev till jobb@pater.se
och berätta varför just du passar som vår timvikarie.
Skriv Horred i rubriken på ditt mail. Och berätta också hur nära Horred du själv bor.
Ett utdrag ur belastningsregistret behöver visas upp vid anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Skicka ansökan via mail till jobb@pater.se
E-post: jobb@pater.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Horred". Arbetsgivare Pater Assistans AB
(org.nr 556671-1593)
Horred (visa karta
)
519 31 HORRED Arbetsplats
Pater Assistans AB Kontakt
Verksamhetsansvarig
Dicran Sarafian jobb@pater.se 070-775 99 66 Jobbnummer
9726483