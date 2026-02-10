Timvikarie på Vittra Röda stans förskola
2026-02-10
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Vi söker nu dig som är barnskötare eller förskollärare och vill hoppa in och vikariera på vår fina förskola. Vi behöver fler timvikarier att ringa in, när ordinarie personal är frånvarande. (Även på grundskolan behövs fler timvikarier och då främst för de äldre eleverna.) Det kan handla om allt från några timmar till flera dagar utifrån våra behov och vad du kan. Arbetstiden kan varierar mellan kl. 6.15-17.30 men är oftast mellan kl. 8-16.
Arbetslivserfarenhet i förskolan är meriterande. Du kommer att arbeta på en av våra fyra avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år. Du ska tycka om att arbeta med människor. Du vill stötta barn i deras individuella utveckling. Du ska vara social och ha lätt för att bygga goda relationer till barn, kollegor och vårdnadshavare.
Vi erbjuder:
Som barnskötare får du möjlighet att delta i och bedriva nytänkande och framtidstänkande kring barn och pedagogiska frågor i ett av Sveriges ledande friskoleföretag. Vittra erbjuder marknadsmässiga löner.
Hos oss på Vittra möts du av en verksamhet med stort engagemang, hög kvalitet och massor av glädje. Du arbetar i en stimulerande och trygg miljö i nära pedagogiska relationer mellan vuxna och barn.
Första gången du vikarierar hos oss får du gå dubbelt med ordinarie personal för att öka tryggheten för dig och oss.Publiceringsdatum2026-02-10Om företaget
Vittra Röda Stans förskola är belägen i centrala Norrköping, ca 10 min gångväg från Norrköpings resecentrum. Förskolan har funnits sedan 2010 och är integrerad med Vittra Röda stans grundskola, som startade hösten 2002. Vi har tillgång till flera fina parker, lekparker och skogsområden i vår närmiljö. .
Vi har ett 1-16 års perspektiv under samma tak. Idag har vi ca 580 barn och elever från förskola till årskurs 9 och av dessa är 80 barn inskrivna på förskolan. Vi har ett 70-tal engagerade och utbildade medarbetare i hela vår verksamhet. Förskolan har egna lokaler för sin verksamhet, men kan även dra nytta av grundskolans lokaler och professioner vid olika tillfällen. I förskolan arbetar 14 pedagoger varav 5 förskollärare fördelade på fyra avdelningar. Våra fyra avdelningar har ett nära samarbete såväl i det dagliga arbetet som i förskolans utvecklingsarbete. På avdelningarna Spinnrocken och Tråden går barn i åldrarna 3-5 år, med ca 25 barn och 4 pedagoger per avdelning. På avdelningarna Väven och Nystanet går barn i åldrarna 1-3 år, med ca 15 barn och 3 pedagoger per avdelning.
Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Om du även kan tänka dig att vikariera på grundskolan skriver du det och i så fall för vilka åldrar. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 2026-02-22. Ansök gärna snarast då urval sker löpande.
Vittra har Kollektivavtal med Sveriges Lärare, Vision samt Kommunal.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta
rektor Sara Johansson sara.johansson@vittra.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
