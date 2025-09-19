Timvikarie | Klasslärare F-3
2025-09-19
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
Vikarier | Skola och Fritids | F-9
Bli en del av vårt vikarieteam!
Internationella Engelska skolan Liljeholmen är en av Sveriges största grundskolor med klasser från F-9 samt fritids med ca 1200 elever. Vi söker nu personer till vårt lokala vikariebank på skolan. Vi använder dagligen timvikarier för att ersätta ordinarie personal vid frånvaro.
Arbetsuppgifter
• Timvikarier till fritids F-6
• Timvikarier som klasslärare F-3
• Timvikarier som lärare i specifika ämnen F-9 (praktiskta och teoretiska)
Som vikarie får du en planering och sturktur att följa för dagen oasvett vilken roll du ersätter. Skolan är tvåspråkig så det är bra om du kan både svenska och engelska men det räcker med att du behärskar ett av språken.
Din profil
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med barn och ungdomar i skola eller på fritids. Vi hoppas på att hitta dig som har lätt för att bygga goda relationer, samarbeta och leda grupper. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi söker olika typer av kompetenser till teamet. Det är bra om du har förmåga att vara en trygg och tydlig vuxen. Om du känner till vad ett lågaffektivt förhållningssätt innebär så är meriterande.
Rekryteringsprocess
Vi rekryterar fortlöpande efter behov så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Berätta i din ansökan om du ser dig själv i en mer specifik roll eller om du är öppen för flera olika.
Alla Internationella Engelska skolor runt om i landet vilar på samma grundläggande vision, benämnda IES Ethos. Läs gärna mer om dessa och se om de stämmer överens med dina egna professionella värderingar och övertygelser.
På IES ingår pedagogisk lunch och det serveras flera olika rätter med grönsaksbuffé och bröd.IES står under friskoleavtalet Almega. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-01
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556462-4368), https://liljeholmen.engelska.se Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Liljeholmen
