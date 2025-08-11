Timvikarie inom hemtjänsten - Täby
2025-08-11
Har erfarenhet ifrån arbete i hemtjänst? Eller du kanske har erfarenhet av att jobba inom hemsjukvård, akutvård eller mottagnings arbete. Är du redo för nya utmaningar? Då har vi ett betydelsefullt och omväxlande arbete att erbjuda hos oss i vårt professionella team.
Vi är ett glatt gäng som utgår från vårt kontor i Täby. Vi fokuserar på kunden och bästa möjliga kvalitet i det arbete vi gör.
Vi jobbar på uppdrag i från Täby kommun och inom detta uppdrag så ingår det att utföra sedvanliga undersköterska uppgifter inom hemtjänst. Utöver detta så har vi ansvar för att hantera trygghetslarm mellan 07:00 - 22:00. Därför vore det mycket fördelaktigt om du har erfarenhet utav att jobba inom akuta verksamheter eller hemsjukvård.
För att kunna söka tjänsten hos oss måste du uppfylla följande krav:
Du behärskar svenska i tal och skrift mycket bra
Du är stresstålig och van att ta ansvar
Du är van att arbeta ensamt och självständigt
Du har B-körkort och kan ta ansvar i din körning
Om dig:
Du är flexibel, noggrann, självständig och ansvarsfull.
Du är van att arbeta med mobil och digital plattform.
Du är social, utåtriktad, lyhörd och har positivt bemötande gentemot kunder såväl som kollegor.
Du har lätt för att samarbeta och trivs i en flexibel miljö.
Du har ett professionellt förhållningssätt i dina kommunikationer.
Du bör ha vana av att dokumentera i social journal.
Du har ett genuint intresse att hjälpa personer med behov av stöd i sin vardag. En av dina styrkor är att kunna se deras individuella behov.
Du har förmåga att hantera också de mer pressade situationerna.
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska. Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
I hemtjänsten jobbar du i våra kunders eget hem med att ge personen den omsorg och det stöd som hen har rätt till, enligt biståndsbeslutet och den individuella genomförandeplanen. Arbetsuppgifterna kan handla om hjälp med:
Måltider
Socialt stöd
Tillsyn
Omsorg och personlig hygien
Stöd med på- och avklädning
Och mycket annat
Arbetsperiod och tider:
Vi erbjuder olika varianter på scheman, just nu söker vi dig som vill ha en timanställning.
Vi tar ej emot ansökningar per mail.
Din ansökan:
I ansökan vill vi att du anger vilken tjänstgöringsgrad du är intresserad av att arbeta. Vi tittar löpande på ansökningar så välkommen med din ansökan redan idag!
Om du inte bifogar CV och Personligt brev så kommer inte din ansökan att tas i beaktning.
Förbered gärna referenser och belastningsregister redan innan eventuell intervju! Om företaget
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver hemtjänst i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal med Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2024. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleo Care AB
(org.nr 556943-3187), https://www.aleocare.se/ Arbetsplats
Aleo Omsorg Kontakt
Matilda Johansson matilda@aleocare.se 0762301802 Jobbnummer
9453512