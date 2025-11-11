Timvikarie hemtjänst
2025-11-11
Vill du ha ett meningsfullt jobb och tycker om att möta människor? Nu söker vi undersköterskor och vårdbiträden till vår hemtjänst. Ansökningar hanteras löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Uppdrag
Vi letar efter engagerade och omsorgsfulla timvikarier som vill arbeta med äldre och bidra till att göra deras vardag mer meningsfull. Som timvikarie inom hemtjänsten ger du stöd och personlig omvårdnad i vårdtagarnas hem. Det kan handla om hjälp med påklädning, förflyttning, dusch, toalettbesök och personlig hygien, men också om praktiska insatser som matlagning, städning, tvätt, disk och inköp. Du bidrar till social samvaro och skapar trygghet och trivsel i hemmiljön. Dessutom kan du utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering från sjuksköterska. Arbetet är självständigt och du tar dig mellan vårdtagarna med hjälp av cykel eller bil.
Arbetet utförs med nyckelfri hemtjänst och digital signering, och all dokumentation hanteras i Lifecare.
Hemtjänsten är indelad i tre geografiska områden; Öster och Väster med lokaler i Svedala samt Norr med lokal i Bara. Nattpatrullen arbetar över hela kommunen.
Hos oss får du chansen att göra skillnad i våra vårdtagares vardag. Vi erbjuder ett aktivt, spännande och varierande arbete som ger dig värdefulla erfarenheter för framtiden.
Kompetens
Vi söker sig som är flexibel och snabbt kan anpassa dig vid förändringar, samtidigt som du ser möjligheter i nya situationer. Du är en lagspelare, kommunicerar tydligt, och har förmågan att förstå och sätta dig in i andras perspektiv. Med ett empatiskt och vänligt bemötande hanterar du andras känslor på ett lugnt sätt. Du trivs med att hjälpa andra och strävar alltid efter att hitta lösningar som passar deras individuella behov. Du är van vid att möta människor i olika sammanhang och erbjuder stöd på ett lyhört och hjälpsamt sätt.
För tjänsten krävs det att du har:
• Ett genuint intresse för människor och god service.
• Förmåga att använda digital utrustning.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, eftersom kommunikation och dokumentation är en del av arbetet.
• B-körkort.
• Förmåga att ta dig fram med cykel.
• Fyllt 18 år.
Vi ser gärna att du har utbildning och erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetspass förekommer under dag/kväll eller natt. Helgarbete ingår i samtliga av våra verksamheter.
Intermittent anställning. Du anger vilka tider du kan arbeta i bokningssystemet, och blir sedan bokad när det finns behov i verksamheten.
Tillträde enligt överenskommelse.Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.Övrig information
För tjänster som omfattar vård- och omsorgsarbete kommer ett utdrag ur belastningsregistret att begäras, vilket sker i slutet av rekryteringsprocessen. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens webbsida: Kontrollera egna uppgifter (polisen.se) Utdraget vi vill se heter "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret". Observera att den normala handläggningstiden hos polisen kan vara flera veckor, så beställ utdraget nu direkt.
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svedala kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/ Kontakt
Enhetschef
Rebecka Karlberg Ekdahl rebecka.karlbergekdahl@svedala.se 040-626 83 01 Jobbnummer
9599267