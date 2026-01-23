Timvikarie hemtjänst
2026-01-23
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.
Vill du ha ett timvikariat där du utvecklas, möter fantastiska människor och gör skillnad varje dag? Då är Vårgårda kommun rätt plats för dig!
Vi söker engagerade timvikarier! Hos oss blir du en viktig del av någons vardag och får ett meningsfullt arbete som utvecklar egenskaper som empati, ansvar och mod.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Du besöker brukare i deras egna hem vilket är perfekt för dig som gillar variation och rörelse. Arbetet är mer självständigt och innebär att du stöttar brukare till ett så självständigt liv som möjligt. Du jobbar med brukare i olika åldrar, som har behov av omsorg och/eller vård i hemmiljö.
Exempel på arbetsuppgifter:
* social omvårdnad (promenader, sällskap och trygghetsskapande åtgärder)
* praktisk service (städ, tvätt, inköp, matlagning)
* personlig omvårdnad (av-/påklädning, förflyttningar, personlig hygien)
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg. Du behöver kunna arbeta flexibelt, då du hoppar in vid ordinarie personals frånvaro, ofta med kort varsel.
För mer information se film: https://youtu.be/cam_fkN4u8gKvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, engagerad och nyfiken på att lära. Du samarbetar bra med andra, tar ansvar och har ett gott bemötande. Erfarenhet eller utbildning inom vård och omsorg är meriterande .
För vissa tjänster krävs B-körkort och/eller att du kan cykla.
För vissa tjänster ska du kunna genomföra en delegationsutbildning, detta görs tillsammans med sjuksköterska.
Personlig lämplighet, engagemang och vilja att hjälpa andra är centralt.
Introduktion ges oftast av ordinarie personal innan du börjar arbeta självständigt.
Urvalsarbetet sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
ÖVRIGT
I Vårgårda kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Då heltidsuppdrag saknas innebär det att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
