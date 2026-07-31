Timvikarie förskola
Lidingö Kommun / Barnskötarjobb / Lidingö Visa alla barnskötarjobb i Lidingö
2026-07-31
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Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor – eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad – bron till framtiden.
Lidingö stad har 19 kommunala förskolor med olika pedagogiska inriktningar, varierande barn- och personalgrupper samt unika lokaler och arbetsplaner. Det som förenar oss är uppdraget att lägga grunden för det livslånga lärandet, med utgångspunkt i skollagen och förskolans läroplan. Tillsammans bygger vi broar för framtiden och skapar en trygg och inspirerande miljö där både barn och medarbetare får möjlighet att växa.
5 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill stötta våra arbetslag vid ordinarie personals frånvaro, med att skapa en trygg och lärorik förskoledag för barnen på tre av våra kommunala förskolor på Lidingö. Förskolorna ligger naturskönt, med stora lekgårdar och utvecklande innemiljöer.
Du som söker har god samarbetsförmåga och pedagogisk insikt för att möta alla barns behov enligt våra styrdokument. Främst söker vi dig som kan arbeta alla dagar, ibland med kort varsel. Du tar dig enkelt till förskolorna med kollektivtrafik, bil eller cykel.
Som vikarie förväntas du vara flexibel och kunna rycka in där det behövs med varierande arbetsuppgifter. Du förväntas att vara aktiv under hela arbetstiden, ta initiativ och ställa frågor vid behov. Som stöd i arbetet har vi väl inarbetade rutiner och en god struktur och organisation. Praktiska kringsysslor förekommer såsom att duka, bädda, plocka undan etc. Ibland kan kökstjänst komma att ingå i arbetsuppgifterna.Kvalifikationer
Som förskolevikarie på våra förskolor förväntas du ha ett gott bemötande och förhållningssätt gentemot barn och kollegor. Du är relationsskapande och sätter barnen och deras olika behov i största fokus. Du får gärna ha ett lekande sinne för att kunna skapa lekfulla situationer med barnen och inspirera med nya idéer.
Du har barnskötarutbildning eller motsvarande. Arbetet förutsätter en god förmåga att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Staden tillämpar individuell lönesättning.
Enligt skollagen krävs det att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister före anställning inom förskola, skola och övrigt arbete med barn. Detta begär du utdrag om på polisens hemsida. | Polismyndigheten (polisen.se)
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss är det självklart att vi lär av varandra och att vi tillsammans skapar en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga. Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C334790". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö Kommun
(org.nr 212000-0191)
Lejonvägen 15 (visa karta
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181 82 LIDINGÖ Arbetsplats
Lidingö Stad, Förskola Kontakt
Biträdande rektor
Helena Ökvist Tommasi helena.tommasi@lidingo.se 087313981 Jobbnummer
10016702