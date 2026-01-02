Timvikarie
Stegehus HVB söker timvikarier samt inför sommarvikariat 2026 .
Vi söker dig som har en tvåårig eftergymnasial utbildning riktad mot socialt arbete och gärna erfarenhet inom målgruppen.
Verksamheten bedriver resursskola och tillhörande boende för barn och ungdomar med behov av anpassad studiemiljö och tillhörande boende. Verksamheten är belägen på Vikbolandet vid Stegeborg. Stegehus är en idéburen verksamhet som vänder sig till barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men även till barn som inte har fått någon diagnos men som behöver en helhetslösning av skola och boende. Stegehus har tagit emot barn och ungdomar i familjeliknande förhållande och trygg atmosfär sedan 1977 och omsorgen om barnen kommer alltid i första hand.
Nu behöver vi utöka med fler vikarier till våra boenden. På Stegehus ingår du i en arbetsgrupp om ca 4-6 personer, ensamarbete kan förekomma. Vi arbetar enligt 4-veckorsschema där det i tjänsten ingår kvällar, helger och nätter. Centralt i ditt arbete står din förmåga att skapa goda relationer med barnen, deras familjer och dina kollegor. Arbetsuppgifterna inbegriper alla förekommande vardagliga sysslor för att skapa struktur och goda förutsättningar kring barnens basbehov.
Du arbetar tillsammans med dina kollegor för att skapa förutsägbarhet och tydlighet för barnen där mycket handlar om att tillgodose barnens primära behov i form av sömn, kost, träning, umgänge och trygghet. Tillsammans arbetar ni för att skapa trivsel och trygghet i det hus du arbetar. I husen bor 1 till fyra barn.
Vi söker dig:
Som person vill vi att du ska var lugn, trygg och stabil samt har kommit en bit i din personliga utveckling. Du ska ha en god förståelse för hur du själv fungerar i olika situationer och veta vilka dina styrkor och utvecklingsområden är. I denna rekrytering söker vi personer som har en naturlig fallenhet för att vara flexibel samt strukturerad då arbetsuppgifterna är tätt sammankopplade med barnens behov och utvecklingsfaser.
Det är en fördel om du kan inspirerande och tycker om att vara aktiv.
Det vi nu söker är timvikarie vid behov samt inför sommarvikariat 2026.
Du behöver ha körkort och bil för att ta dig till jobbet och du kommer även att köra bil i tjänsten.
Om det låter spännande så vänta inte med att skicka in en ansökan.
Krav på utbildning
Du som söker behöver ha minst en tvåårig eftergymnasial utbildning inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller liknade relevant område.
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: rekrytering@stegehus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie vid behov". Arbetsgivare Stiftelsen Steget
Stegehus 1 (visa karta
610 29 VIKBOLANDET Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stegehus boende Kontakt
Personalchef
Tina Olsson tina@stegehus.se Jobbnummer
9667566