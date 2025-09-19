Timvikarie - Badvärd med inriktning vattengympa
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.
Simhallen i Vårgårda kallas i folkmun för "badet". Badet ligger centralt i Centrumhuset, bara ett hundratal meter från stationen. Här kan alla bada, både spädbarn och äldre, skolklasser och motionärer. I simhallen finns en liten bassäng för de små barnen samt en bassäng som är 16,5 meter lång, 8 meter bred och som djupast 1,40 meter.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Som badvärd kommer du att assistera vid simskola och skolbad samt badbevakning. Andra arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är kassatjänstgöring där du tar emot besökare till Badet. I tjänsten ingår även lokalvård. Specifikt för denna tjänst är att leda vattengympa.
Arbetstiden är förlagd både på dagtid, helger samt kvällstid.Kvalifikationer
Vi ser att du är en person som gillar att arbeta med varierande arbetsuppgifter där tempot kan växla under dagen.
Meriterande om du har utbildning eller arbetslivserfarenhet som simlärare och har lett vattengympa. Även meriterande om du har utbildning i Hjärt-och Lungräddning. Krav på att du är simkunnig.
Serviceinriktad, ambitiös och noggrann är egenskaper vi värdesätter. Vi ser även att du är ansvarstagande samt tar egna initiativ. Vid rekryteringen läggs stor vikt på personlig lämplighet.
Du ska klara av att arbeta i en bullrig arbetsmiljö där luftfuktigheten är hög.
Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
ÖVRIGT
I Vårgårda kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Då heltidsuppdrag saknas innebär det att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
