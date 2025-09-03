Timanställning: Personlig assistent i Revinge
Jobba med omtanke - bli personlig assistent i Revinge
Vi på Omtanken i Skåne AB söker just nu en personlig assistent till en av våra kunder i Revinge. Du kommer att arbeta med en glad och aktiv ung kvinna som bor i egen lägenhet i anslutning till anhörigs hus. Hon har autism och epilepsi och uppskattar sång, musik, att spela instrument, cykla och ta promenader. I hennes vardag ingår även utflykter såsom bad, fikastunder och längre promenader - då med dubbelassistans.
Körkort och tillgång till egen bil är önskvärt på grund av begränsade kollektivtrafikförbindelser. På vardagar möter man upp kunden efter daglig verksamhet i Lund och åker tillsammans till bostaden i Revinge.
Arbetstider
Arbetstiderna är förlagda under dygnets alla timmar bortsett från vardagar mellan 08:30-15:30 då kunden befinner sig på daglig verksamhet
Nattpassen innehåller väntetid
För att lyckas i rollen ser vi att du gärna:
Har tidigare erfarenhet av liknande arbete (men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet).
Är ansvarsfull, lyhörd och flexibel i olika situationer.
Är god på att skapa trygghet och struktur.Övrig information
På kundens begäran söker vi en kvinnlig assistent.
Vi söker någon med körkort och tillgång till egen bil på grund av begränsad kollektivtrafik.
Det är viktigt att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vill du bli en viktig del i någon annans vardag och arbeta i ett företag där omtanke står i fokus? Skicka då in din ansökan med CV och personligt brev.
Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Observera att vi inte har möjlighet att besvara alla frågor via telefon eller e-post på grund av sekretess. Mer information om tjänsten och kunden lämnas vid en eventuell anställningsintervju.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post eller telefon.
Företagsinformation
Vi på Omtanken i Skåne AB erbjuder personlig assistans med personlig service och ett genuint engagemang. Vår utgångspunkt är alltid att brukarens behov och önskemål ska stå i centrum - det är grunden i allt vi gör.
Vi utför personlig assistans med stor respekt för människovärde och personlig integritet. Hos oss möter du det lilla assistansbolaget med stort hjärta, hög tillgänglighet och en närhet som gör skillnad - både för våra brukare och våra medarbetare.
Vår värdegrund:
Vi vill att både brukare och medarbetare ska känna sig sedda, hörda och bekräftade för den de är. Det skapar trygghet, kontinuitet och en assistans av hög kvalitet. Så ansöker du
