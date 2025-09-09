Timanställda Montörer
Vi söker timanställda montörer till vår kund i mjölby!Publiceringsdatum2025-09-09Om tjänsten
Vi söker just nu driftiga och engagerade montörer som vill arbeta extra vid sidan om studier eller annat arbete. Vi ser gärna att du som söker trivs med att arbeta med händerna, skruva och mecka med små komponenter. Arbetet kräver noggrannhet och fingerfärdighet.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Du kommer att arbeta i den manuella monteringsavdelning där arbete med både del och slut montering förekommer samt förpackning av färdiga produkter. Verksamheten har ett flertal flexibla monteringsstationer som man roterar mellan.
Vem är du?
Du som söker:
• För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (arbete eller studier).
• Vara minst 18 år gammal.
• Tidigare erfarenhet som montör eller mekaniker är meriterande.
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
