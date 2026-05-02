Timanställd lagerpersonal till kund i Jönköping!
2026-05-02
Publiceringsdatum2026-05-02Dina arbetsuppgifter
Är du student/ har annat arbete och söker efter ett roligt extrajobb med härliga kollegor? Då ska du läsa vidare!
Just nu söker vi behovspersonal för att utöka vår timpool hos våra kunder i Jönköping. Arbetet passar för dig som har en annan sysselsättning på minst 50 % (timanställning godkänns ej). Arbetstiden är förlagd på dagtid och du lägger dig själv tillgänglig de dagar och tider du kan arbeta.
Kan du jobba under sommaren är det ett stort plus
Huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
• Plock och pack
• Sortering
• Övriga tillkommande arbetsuppgifter
OMFATTNING: Timanställning
PLACERING: Jönköping
ARBETSTID: finns möjlighet till dagtid och kvällstidProfil
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan sysselsättning på minst 50 % (timanställning godkänns ej). Exempel på annan sysselsättning kan vara att du är student, har ett annat deltidsjobb/eget företag eller en elitsatsning inom idrott på minst 50 %. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att jobba på lager sedan tidigare. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av truckkörning men det är inget krav. Störst vikt kommer läggas vid personlig lämplighet och vi ser därför gärna att du har lätt för att samarbeta, har en positiv attityd och tycker om att arbeta utifrån uppsatta mål.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
• Ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och kunna visa upp ett intyg på detta
• För att underlätta ansökningsprocessen - bifoga gärna studieintyg/arbetsgivarintyg i din ansökan!
• Kunna arbeta 2-3 dagar i veckan.
• Förstå och tala svenska obehindrat.
Vidare ser vi det väldigt meriterande om du:
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta på lager eller terminal
• Truckkort A-B
• Har truckvana.
Låter detta som en tjänst för dig eller någon du känner? Då är ni varmt välkommen med er ansökan redan idag! Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Om företaget
Genom väl beprövade metoder och arbetssätt hjälper vi logistik- och industriföretag att optimera sin verksamhet och därmed minska sina personalkostnader. Vi planerar, levererar och opererar vårt åtagande genom en mycket erfaren och specialiserad organisation inom logistik- och industriområdet. Aditro Logistics Staffing levererar tjänster inom Uthyrning, Entreprenad, Rekrytering och konsulterande tjänster. Läs gärna mer på aditrologistics.se
Aditro Logistics Staffing AB är ett Auktoriserat Bemanningsföretag vilket innebär bland annat att alla anställda är kollektivavtalsanslutna och att vi som företag följer alla de regler som dikteras av branschens kollektivavtal, leveransvillkor och skrivelser om försäkringsåtaganden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
553 02 JÖNKÖPING Arbetsplats
Posti Logistics Staffing Kontakt
Ida Laveno Ida.Laveno@posti.com
