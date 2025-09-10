timanställd hundskötare
Ellinor Norén AB / Djuruppfödarjobb / Västerås Visa alla djuruppfödarjobb i Västerås
2025-09-10
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ellinor Norén AB i Västerås
Om jobbet
Vi söker efter en härlig medarbetare till vårat hunddagis.
Tjänsten är en deltidstjänst på timme men kan leda till flera timmar och tillsätts omgående.
Du ska ha mycket god hundvana, gärna erfarenhet av att jobba på ett hunddagis. Meriterande om du har hundskötarutbildning.
Vi söker dig som har mycket erfarenhet och stort intresse av hundar, har hög arbetsmoral, klarar av att jobba både i grupp som enskilt och är en allmänt social och trevlig person.
Vi sätter hundarna i centrum i vår verksamhet.
Det är viktigt att du förstår vad det innebär att jobba på ett hunddagis.
För att söka tjänsten hos oss ska du bland annat klara av att gå med upp till 4-6 hundar samtidigt, Vi är ute i ur och skur varje dag. Öppning och stängning av dagis, städa hundrum och övriga utrymmen.
Vi är ett sammansvetsat team på Västerås hunddagis som ställer upp för varandra. Och vi förväntar detsamma av en ny medarbetare.
Vi tar endast emot skriftliga ansökningar via: info@vasterashunddagis.com
vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot spontanbesök eller telefonsamtal under arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: info@vasterashunddagis.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ellinor Norén AB
(org.nr 559272-3497)
Flottiljgatan 59 (visa karta
)
721 31 VÄSTERÅS Jobbnummer
9501913