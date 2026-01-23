Tillverkning
2026-01-23
Maskinoperatör på heltid sökes.
Är du noggrann, positiv och gillar fysiskt arbete? Vi söker nu drivna maskinoperatörer till vår kemproduktion i Ängelholm. Här får du arbeta i team, lära dig nya processer och utvecklas i en viktig roll inom tillverknings industrin.I rollen som maskinoperatör ingår det även en del truckkörning. Det erbjuds utbildning på plats och goda utvecklingsmöjligheter. Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag 07:00-16:00. Tjänsten förväntas starta i Februari. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Via mejl tack.
E-post: info@valbokem.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valbo Kem AB
(org.nr 556778-6677) Jobbnummer
9702303