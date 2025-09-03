Tillsynshandläggare
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du kunskap om PBL och erfarenhet av myndighetsutövning? Trivs du med att ge medborgare service? Vill du vara med och utveckla Sveriges nionde största kommun? Då har du ett jobb att söka.
Ditt nya jobb
Som tillsynshandläggare arbetar du med tillsyn inom plan- och bygglagens område samt strandskyddstillsyn enligt miljöbalken. Du arbetar självständigt men också i nära samarbete med kollegor både på den egna enheten och andra enheter. Arbetet innebär stor variation och dina sociala förmågor är viktiga då du har mycket kontakt både internt och externt med olika intressenter, t.ex. anmälare och fastighetsägare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
- Hantera tillsynsärende avseende olovlig byggnation och ovårdade tomter/byggnader.
- Skriva tjänsteskrivelser och beslutsunderlag.
- Åka ut på tillsynsbesök
- Rådgivning utifrån gällande lagstiftning.
- Årlig uppdatering av Tillsynsplan.
- Arbeta med tillsynsarbetet utifrån uppsatta mål i vår Tillsynsplan.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad byggnadsingenjör, jurist, samhällsplanerare, bygglovshandläggare eller liknande och som har erfarenhet som handläggare inom myndighetsutövning. Har du dessutom erfarenhet av arbete som tillsynshandläggare är det meriterande.
Som tillsynshandläggare behöver du ha goda kunskaper inom plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, boverkets byggregler, miljöbalken och förvaltningslagen.
I rollen som tillsynshandläggare behöver du känna dig trygg i din förmåga att påverka, förklara samt hantera intressekonflikter genom tydliga och sakliga resonemang. Du har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera, är tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt. Du behöver ha en god förmåga att kommunicera på svenska både i tal och i skrift.
Du tar ansvar för dina uppgifter och har ett strukturerat arbetssätt för att driva processen framåt. Du arbetar effektivt även när det brådskar, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Det är viktigt att du kan komma till avslut även i komplicerade ärenden, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Din förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt, är viktig för att nå framgång i rollen.
Vi har ett positivt arbetsklimat där vi jobbar tillsammans, stöttar och ställer upp för varandra. En god arbetsmiljö innebär att vi gör ett bättre arbete för dem vi är till för. Därför söker vi dig som är ansvarstagande mot dig själv, dina kollegor och mot kunden. Som medarbetare är du med och bidrar till avdelningens utvecklingsarbete.
Då vi bedriver tillsynsarbete inom hela kommunen är B-körkort ett krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett roligt, utvecklande och varierande arbete tillsammans med andra. Som medarbetare hos oss har du trygga anställningsvillkor och friskvårdsbidrag och möjlighet till distansarbete.
Välkommen till oss
Stadsbyggnadskontoret är en förvaltning med drygt 110 medarbetare. Förvaltningen arbetar aktivt för att kommunen ska erbjuda en vacker, säker och långsiktigt hållbar livsmiljö.
Bygglovavdelningen består av cirka 30 medarbetare, varav 7 handlägger bygglovsärenden och 2 handlägger tillsynsärenden. Vår grupp jobbar tillsammans och vi stöttar och ställer upp för varandra.
Vi ser fram emot din ansökan!
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på 100% med start enligt överenskommelse. För att underlätta rekryteringen ber vi dig bifoga betyg på adekvat utbildning och tjänstgöringsintyg. Fundera över två referenser om du blir kallad på intervju.
Urval och intervjuer kommer att ske efter ansökningstidens slut. Testverktyg och arbetsprov kommer att användas som komplement i rekryteringen.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Verksamhetschef Kajsa Starck, 036-10 55 51
Fackliga representanter är Magnus Blom, 036-10 53 27 (Vision) och Carlos Trischler Castillo, 036-10 51 77 (Sveriges Ingenjörer).
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Tillsynshandläggare!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
