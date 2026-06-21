Tig-svetsare Rostfritt
Anderssons Svets & Mekaniska I Mariestad AB / Svetsarjobb / Mariestad Visa alla svetsarjobb i Mariestad
2026-06-21
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Vi söker TIG-svetsare och Montörer till vår verkstad i Mariestad.
Vi expanderar verksamheten och behöver utöka svetsavdelning samt montage av maskiner.
Tjänsten inom TIG-svetsare innebär TIG-svetsning av rostfria maskindelar, komponenter, rör och tankar. Vi tillverkar maskinutrustning till mekanisk vattenrening.
Svetsarprövning TIG rostfritt är meriterande men ej krav.
Tjänsten inom Montör innebär montering av maskinutrustning så som rensgaller, skrap- och spiraltransportörer, pressar, pump och rörkomponenter.
Det finns möjlighet till varierande tjänst som innefattar både svetsning och montering om kompetens finns.
Det finns många utvecklingsmöjligheter för dig som är engagerad.
Vi utför alla arbetsmoment på verkstaden, från Ritning/ beredning, laserskärning, bockning, svets, gängning, brotschning till slutmontage av maskinutrustning, emballering.
Frågor om tjänsten maila gustaf@a-svets-mekaniska.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
E-post: gustaf@a-svets-mekaniska.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbsök". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anderssons Svets & Mekaniska I Mariestad AB
(org.nr 556632-5014)
Ingarud Fagerhult 1 (visa karta
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542 92 MARIESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Andersson Svets & Mekaniska AB Kontakt
Gustaf Andersson gustaf@a-svets-mekaniska.se 0706660525 Jobbnummer
9971625