TIG svetsare sökes!
Nr.1 Personalpartner AB / Svetsarjobb / Skövde Visa alla svetsarjobb i Skövde
2025-09-22
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Inom industrisektorn behövs det alltid duktig personal med kompetens. Är du en fena på att svetsa? Då bör du söka till oss!
Arbetsuppgifterna består av manuell svetsning av både större och mindre detaljer i metoden TIG. Materialet är rostfritt och är mestadels tunt material.
Vår kund är en tillverkande industri, belägen i Skövde.
Bakgrund och personliga egenskaper
Du som söker har tidigare erfarenhet av svetsning, från din utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet.
God förmåga att läsa ritningar är ett krav då variationen av produkter är relativt stor.
Körkort och tillgång till bil är ett krav om du inte bor inom cykelavstånd.
Som person trivs du i industrimiljö, har ett genuint intresse för teknik och är villig att lära dig nytt. Du har inget emot att arbeta självständigt och du gillar att ha en varierad arbetsdag. Du upplevs som positiv, nyfiken att testa dig fram och vill alltid lämna ifrån dig god kvalitet på de produkter som du producerat.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt.
Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vid frågor kan du kontakta oss via mail, Lisa@firstpersonal.se
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "968". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://www.firstpersonal.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Lisa Martinsson lisa@firstpersonal.se Jobbnummer
9520097