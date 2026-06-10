Lärare 4-9 no och teknik - Stavby skola och Tuna skola
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-06-10
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
I denna tjänst för du möjlighet att framförallt fokusera på undervisning i no och teknik med uppdrag på två systerskolor. Välkommen med din ansökan!
Stavby skola och Tuna skola är små landsbygdsskolor med cirka 150 elever på varje skola, i årskurserna F-9 med tillhörande fritidshem. Skolorna ligger naturskönt med närhet till natur och kulturlandskap.
Här kan du läsa mer om Stavby skola och Tuna skola.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare i denna tjänst undervisar du framförallt i ämnena teknik och no. En dag i veckan undervisar du teknik på Tuna skola, övriga dagar undervisar du på Stavby skola. Du får möjligheten att göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, kunnande och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att skolan når sina mål. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument.
Vi har ett kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor utvecklar verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Mentorskap ingår i tjänsten på Stavby skola. I tjänsten ingår att undervisa på Stavby skola och Tuna skola.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation alternativt inväntar legitimation för de årskurser som avses inom no, teknik och matematik. Du behöver god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska är ett krav för tjänsten.
Du tar initiativ och sätter i gång aktiviteter som leder till konkreta resultat. Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter – du kan snabbt justera ditt synsätt och ditt arbetssätt och ser möjligheter i förändring. Med en god pedagogisk insikt har du förståelse för hur elever tar till sig kunskap utifrån olika förutsättningar, vilket gör att du anpassar ditt sätt att kommunicera och förmedla budskap efter mottagaren.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Sandra Grip Viklund, rektor, 0174-27 01 10.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Ida Holm, 0174-27 01 01.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Rektor
Sandra Grip Viklund 0174-27 01 10 Jobbnummer
9956532