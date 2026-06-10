Farmaceut till Apotek Hjärtat Häggvik
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Sollentuna Visa alla apotekarjobb i Sollentuna
2026-06-10
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina Apotek Hjärtat Häggvik
Apoteket ligger inne på Ica Maxi med generösa öppettider 7–22 alla dagar i veckan, som uppskattas av våra kunder och ger möjlighet till varierade arbetstider för oss personalen. Vi har grattis personalparkering
Vi är ett härligt team på 11 medarbetare i blandade åldrar. Vi har ett stort kundflöde av både stamkunder från närområdet och tillfälliga besökare som handlar på Ica Maxi.
Vi söker dig som gillar att ha varierade arbetstider samt arbeta i full fart för att tillsammans med kollegorna skapa bästa möjliga service för våra kunder.
För mig som chef, är det viktigt att du har stort kundfokus och bidrar god stämning och laganda på arbetsplats. Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Kontaktperson: Asmeret Russom
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
Mossvägen 1 (visa karta
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191 62 SOLLENTUNA Arbetsplats
APH ICA Maxi Häggvik Jobbnummer
9956542