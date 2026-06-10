Kalkylator inom bygg och fastighet
White Arkitekter Aktiebolag / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-06-10
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Kalkylator på White
Hos oss har du som kalkylator ett nära samarbete med arkitekter, våra andra specialister och samarbetspartners. Vi tror på idén att genom förståelse för varandras discipliner, förena kvalitet, ekonomi och tid.
Välkommen till White!
Hållbarhet är vår drivkraft för kreativitet, innovation, ökad delaktighet, bättre arkitektur och vassare projekt. Vårt arbete med skolor, parker, sjukhus, stadsplaner och allt däremellan sträcker sig över hela Skandinavien såväl som internationellt. På vårt huvudkontor i Göteborg är vi idag ca 150 engagerade medarbetare som tillsammans skapar lösningar som håller, inte bara idag, utan flera generationer framöver. Samverkan mellan våra olika kompetensområden inom företag och tillsammans med våra samarbetspartners och kunder är både en framgångsfaktor i våra uppdrag och en kultur som stimulerar oss som medarbetare att utvecklas. Vi driver arbetet i en platt, prestigelös, nyfiken och närvarande organisation med högt i tak och med en unik erfarenhetsbank.
Vi har alltid en spännvidd av intressanta projekt i gång, några exempel från de senaste åren är Sara Kulturhus i Skellefteå, Morefields Eye Hospital i London samt det högaktuella Arenaprojektet i Göteborg.
Nu vill vi förstärka oss och söker en kalkylator till vårt kontor i Göteborg.
Rollen som kalkylator på White innebär dels att arbeta integrerat i kontorets projekt från tidiga skeden för att utveckla arkitektur, tekniska lösningar och funktion utifrån projektets kostnads- och hållbarhetsutmaningar tillsammans med arkitekter, byggnadsingenjörer med flera. Du arbetar även direkt åt externa kunder och genomför kalkyler åt dem i så väl små som stora projekt. Du har egna kundkontakter och ansvarar för att skapa nya affärer och uppdrag.
Vi ser att du är bekväm med att både göra detaljerade kalkyler på färdiga bygghandlingar och har den flexibilitet och fingertoppskänsla som krävs för att kunna leverera kalkyler i tidiga skeden, med osäkra eller ofärdiga handlingar. Rollen innebär att genomföra kalkyler inom både bygg, mark, klimat och miljö. Som kalkylator hos oss kommer du arbeta i projektens alla skeden och med olika byggnadstyper, exempelvis vård, bostäder, kontor, utbildning samt landskap.
Som person är du strategisk, kreativ och vågar utmana projekten, men även noggrann och fokuserad. Du tar ansvar för att driva ditt arbete framåt, planera och prioritera och nå resultat med stor affärsmässighet och trovärdighet. Du har förmågan att kunna förmedla resultaten från ditt arbete till dina kollegor och kunder. Det innebär att du för en konstruktiv dialog om projektets helhet och arkitektoniska värden utifrån ett kostnadsperspektiv.
Du kommer att arbeta brett tillsammans med kompetenser inom hela företaget och ingå i en grupp som består av erfarna specialister inom bland annat kalkyl, projektledning, projekteringsledning, hållbarhetssamordning, certifieringar, dagsljus, cirkulära materialflöden, klimatstyrning, klimatanpassning, ekosystemtjänster.
Hos oss får du stort stöd i våra erfarna kollegor, så att du fortsätter utvecklas och växa!Publiceringsdatum2026-06-10Profil
Vi söker dig som är utbildad arkitekt, civil- eller högskoleingenjör
Du har minst tio års arbetslivserfarenhet som kalkylator inom olika typer av byggprojekt.
Du har egna kundkontakter och ansvarar för att skapa nya affärer och uppdrag.
Du har erfarenhet av att leda och ansvara för kalkyluppdrag gentemot kund, även i samverkan med flera kalkylatorer
Du har arbetat med alla delar av byggprocessen, från tidiga skisser till färdiga bygghandlingar
Du har goda i kunskaper i Officepaketet och digitala kalkylverktyg
Du har förmåga att tydligt kommunicera och diskutera resultat av ditt arbete, och förmedla detta med stor affärsmässighet, trovärdighet och trygghet
Du är van vid att arbeta tillsammans med en stor mängd olika kompetenser och kan leda samarbete samt dialog om kostnader kopplat andra värden, exempelvis arkitektoniska
God kännedom om olika certifieringssystem
Du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av succesivkalkyler
Erfarenhet av arbete på entreprenadföretag
Erfarenhet av att göra klimatberäkningar, livscykelanalyser, CO2-beräkningar
Erfarenhet av att arbeta i Bluebeam samt Revit (eller annan liknande programvara)
Erfarenhet av att beräkna med byggnader med trästomme
Erfarenhet av att arbeta med kalkyler i Storbritannien, Tyskland eller NorgeÖvrig information
Utöver ett brett utbud av förmåner så erbjuds alla medarbetare möjlighet att köpa aktier för att bli delägare.
Mer information
Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev senast 2026-06-26. Vi kommer att starta intervjuprocessen efter sommaren. Vi har ingen möjlighet att hantera ansökningar via e-post.
Frågor om tjänsten besvaras av Johanna Engberg, gruppchef Projektledning, kalkyl & hållbarhet, johanna.engberg@white.se
, 0706-608614 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare White Arkitekter Aktiebolag
(org.nr 556140-1018), https://whitearkitekter.com/se
Magasinsgatan 10 (visa karta
)
403 17 GÖTEBORG Arbetsplats
White Arkitekter AB Kontakt
Johanna Engberg johanna.engberg@white.se +46 706 608614 Jobbnummer
9956536