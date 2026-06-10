Vikarierande Dekorsnickare till Göteborgs Stadsteater AB
Göteborgs Stadsteater Aktiebolag / Möbelsnickarjobb / Göteborg Visa alla möbelsnickarjobb i Göteborg
2026-06-10
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Om jobbet
Som dekorsnickare på Stadsteatern jobbar du med att tolka, skapa och genomföra scenografens visioner inom fastställda ramar. Du är en del av dekorverkstan som består av målare, attributmakare, snickare, smed och tapetserarmästare. Vi arbetar gränsöverskridande vilket innebär att du även jobbar med annan dekortillverkning i nära kontakt med andra yrkesgrupper inom tex rekvisita och scenteknik.
Om dig
Vi söker dig med relevant kandidatutbildning som möbelsnickare eller likvärdigt, och med flera års erfarenhet av verkstadssnickeri, gärna från teater/ film eller liknande. På arbetsplatsen pratar vi både svenska och engelska vilket kräver goda språkkunskaper. Har du dessutom kunskaper inom CNC-fräsning och inom inköp är det meriterande.
Som person bidrar du med nya idéer och perspektiv och har en förmåga att se mer än en möjlig lösning. Du är en skicklig hantverkare med god materialkunskap och ett konstnärligt färg- och formsinne. Du planerar och följer upp ditt arbete i god tid och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Teaterns arbetssätt är projektbaserat där alla bidrar till att färdigställa en produktion. Detta ställer höga krav på förmåga att arbeta tillsammans med andra, att snabbt kunna ändra synsätt, se möjligheterna i förändringar och agera på ett sätt som bidrar till helheten. För dig är det en självklarhet med ett gott bemötande som bidrar till respektfullt och gott arbetsklimat.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi vill välkomna dig till en engagerad arbetsplats i ständig utveckling. Tillsammans med teaterns övriga medarbetare blir du en del i ett professionellt och projektorienterat arbete med syftet att skapa och förmedla högkvalitativ teater till alla göteborgare.Publiceringsdatum2026-06-10Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande.
Göteborgs Stadsteater vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt mångfald tillför verksamheten.Om företaget
Göteborgs Stadsteater AB är ett helägt bolag av Göteborgs Stad. Bolaget ingår i koncernen Göteborgs Stadshus. Enligt ägardirektivet är ändamålet med bolaget att genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i Göteborgs kulturliv. Bolagets uppdrag är att ha ett varierat utbud av scenkonst med en repertoar som spänner från klassiskt till moderna och nyskrivna verk och möjliggöra en successiv förnyelse av de konstnärliga uttrycken. Göteborgs Stadsteater AB ska med sina verksamheter även utveckla sina internationella kontakter i samarbete och i internationella nätverk. Genom turnéer och internationella gästspel stärks Göteborgs position som viktig plattform för den samtida scenkonsten, man stärker också evenemangsstaden Göteborg på så vis. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Göteborgs Stadsteater Aktiebolag
(org.nr 556016-7875), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stadsteater Kontakt
Fackförbundet Akademikerna fackstyrelsen.akademikerna@stadsteatern.goteborg.se Jobbnummer
9956535