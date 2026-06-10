Vikarierande apotekschef till Apotek Hjärtat ICA Maxi Nynäshamn
Apotek Hjärtat AB / Chefsjobb / Nynäshamn Visa alla chefsjobb i Nynäshamn
2026-06-10
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Nynäshamn
, Trosa
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
eller i hela Sverige
Är du redo för din nästa utmaning och nyfiken på att testa på rollen som apotekschef? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utveckla ditt ledarskap? Nu söker vi en vikarierande apotekschef till Apotek Hjärtat ICA Maxi Nynäshamn!
Din roll som apotekschef på Hjärtat
Som Apotekschef på Hjärtat ansvarar du för resultat-, drift-, personal- och farmaceutiska frågor på ditt apotek. Du leder ditt team mot att uppnå ditt apoteks ekonomiska mål. För att nå dit coachar och motiverar du personalen i deras dagliga arbete och utveckling. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss – regionchefen berättar
Välkommen till Apotek Hjärtat och region Mälardalen Söder! Regionen består av 18 chefer som stöttar varandra i alla lägen, samarbetar och sprider positiv energi för att tillsammans leverera toppresultat.
Nu söker jag en vikarierande apotekschef till vårt fina apotek vid ICA Maxi Nynäshamn då nuvarande apotekschef går på föräldraledighet i höst. Nynäshamn är en klassisk skärgårdsidyll med en stor färjeterminal från vilken man kan resa till Gotland, Polen och Lettland. På sommaren är det mycket turister som besöker staden och självklart vårt apotek.
Apoteket har olika kunder med olika typer av behov: barnfamiljer, pensionärer, djurägare och turister. Många av dem är stamkunder som är återkommande tack vare vårt trevliga bemötande. På apoteket jobbar 5 farmaceuter och 3 apotekstekniker som är väl inarbetade i sina roller och känner apoteket och kunderna väl. Teamet kännetecknas av arbetsglädje och gemenskap. Här jobbar apotekschefen med nära ledarskap där man hela tiden är en del av gruppen och har möjligheten att lyfta och coacha sina medarbetare.
Som Regionchef vill jag skapa en grupp som har högt i tak och god stämning. För mig är det viktigt att arbeta mot uppsatta mål med struktur och god framförhållning i nära samarbete med apotekschefer, regionala resurser och nyckelroller.
Tjänsten är ett vikariat på heltid som tillförordnad apotekschef på ett år med möjlighet till förlängning. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär och vill utveckla dina ledaregenskaper eller så är du en erfaren ledare. Du känner igen dig i beskrivningen:
Som ledare är du drivkraftig med ett affärmässigt tänkande
Du är effektiv, initiativrik, mål- och resultatorienterad och ser verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv
Du har förmågan att motivera, stödja och utveckla andra
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Kontaktperson: Regionchef Aram El Khoury, e-post: aram.elkhoury@apotekhjartat.se
, mobil: 070-277 51 12 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
149 41 NYNÄSHAMN Arbetsplats
Apotek Hjärtat ICA Maxi Nynäshamn Jobbnummer
9956529