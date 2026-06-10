Lärare i so - Valsätraskolan
Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-06-10
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Vill du vara med och forma framtidens demokratiska medborgare? På Valsätraskolan får du undervisa i so-ämnen i en engagerad och trygg skolmiljö, där samarbete och relationer står i fokus. Låter det intressant? Då ska du läsa vidare och söka tjänsten redan idag!
Valsätraskolan ligger 4 km söder om centrum. Skolan har 930 elever och fyra eller fem klasser i respektive årskurs på högstadiet.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i so-ämnen i årskurs 7-9 utifrån behörighet. Mentorskap ingår i tjänsten.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i so-ämnen. Har du behörighet att undervisa i samtliga so-ämnen ses det som meriterande.
Du samarbetar väl med kollegor, elever och vårdnadshavare och bygger förtroendefulla relationer. Du kommunicerar lyhört och bidrar till en positiv lärmiljö. Samtidigt har du helhetssyn och ser hur ditt arbete stödjer elevernas utveckling och skolans mål.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Tomas Wärend Rylander, rektor, 018-727 62 31.
Fackliga företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03181". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Tomas Wärend Rylander 018-727 62 31 Jobbnummer
9956533