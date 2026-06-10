Vi söker en kreativ, trygg och kompetent förskollärare
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2026-06-10
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 38.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss
I Skärholmens kommunala förskolor ger vi våra barn de verktyg som de behöver för att leva och utvecklas i en ständigt föränderlig värld. Utifrån det har vi i vårt utvecklingsarbete valt att prioritera områdena språk, demokrati och hälsa där leken bildar den plattform som genomsyrar vår utbildning och undervisning.
Förskoleenhet 6 i Bredäng tillhör Skärholmens stadsdelsförvaltning. Bredäng är ett mångkulturellt område med hyreshus, radhus och villor. Vi har nära till grönområden, parker och goda kommunikationer. I våra förskolor har vi barn med vårdnadshavare från hela världen. I enheten finns ca 370 barn. Enheten leds av rektor och enhetschef och har stödfunktioner i uppdraget som specialpedagog och kvalitets- och utbildningsledare.
Vi erbjuder
Kollegialt lärande med enhetens andra förskollärare och barnskötare
Stöd och handledning av specialpedagog
Personlig lärplatta för att möjliggöra smidig kommunikation och dokumentation
Arbetskläder
Fria pedagogiska måltider
Friskvårdsbidrag
Läs gärna mer om våra förmåner i Stockholm stad
Din roll
Vårt löfte till barnen:
"Vi lovar att sätta dig i centrum för din utveckling inom demokrati, språk och hälsa."
(Utdrag från Skärholmens kommunala förskolors utbildningsidé.)
I ditt uppdrag som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du anpassar undervisningen och utbildningen för att främja varje barns utveckling och lärande utifrån deras förutsättningar, erfarenheter och behov. Du skapar nyfikenhet och lust att lära, både vid planerade aktiviteter och spontana tillfällen.
Du spelar en viktig roll i arbetet med att bygga upp en god pedagogisk miljö samt har kunskap och idéer om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Som förskollärare leder och samordnar du det pedagogiska arbetet i nära samverkan med ditt arbetslag och du har goda möjligheter att påverka och utveckla verksamheten.
I rollen ingår att planera, genomföra, dokumentera, följa upp och utvärdera förskolans utbildning
och undervisning. Du arbetar systematiskt med observation, reflektion och analys som en naturlig del av det dagliga arbetet.
Du deltar och bidrar vid samverkan med vårdnadshavare både i mindre och större sammanhang.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har ett stort engagemang, är nyfiken och vill göra skillnad för de barn du möter varje dag.
För att vara aktuell för tjänsten ställer vi krav på:
Förskollärarlegitimation
Goda kunskaper om barns utveckling och lärande
God kännedom om förskolans styrdokument och kan omsätta dess intentioner i praktiken
Kunskap om och erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete både för det enskilda barnet, barngruppen och för förskolan som helhet
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt grundläggande IT-kunskaper (Office-paket, Tempus, Infomentor)
Du är väl medveten om att förskolans utbildning och undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och du praktiserar därefter.
Dina personliga förmågor och färdigheter
Du är en förskollärare som ständigt vill utvecklas och lära nytt tillsammans med barnen. Du anpassar undervisningen och lärandet till barnens individuella förutsättningar och möter varje barn med respekt, lyhördhet och ödmjukhet. Med ett inkluderande arbetssätt säkerställer du att barnen ingår i ett sammanhang med andra barn i förskolan.
Som ledare är du initiativtagande, ansvarsfull och strukturerad. Du har en helhetssyn på ditt uppdrag, är tydlig och kan organisera arbetet tillsammans med ditt arbetslag.
Du är trygg i din yrkesroll och behåller lugnet även i stressade situationer. Vidare har du
god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt och bidrar aktivt till att skapa goda relationer med kollegor, vårdnadshavare och externa samarbetspartners.Publiceringsdatum2026-06-10Övrig information
Vi gör urval och intervjuer löpande under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan. Vi gör urval utifrån CV och ett antal urvalsfrågor som du besvarar i samband med att du söker tjänsten och tar därför inte in något personligt brev.
Tjänsten innefattar registerkontroll och sökande måste uppvisa digitalt utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Måsholmstorget 20 (visa karta
)
127 48 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Skärholmens stadsdelsförvaltning, Förskola, Enhet 6 Förskolor södra Bredäng Kontakt
Sara Bark, rektor sara.bark@edu.stockholm.se 08-50824371 Jobbnummer
9956537