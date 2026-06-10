Naturbruksskolan Svenljunga söker lärare inom biologi och annat ämne
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2026-06-10
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Med målsättningen - Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet, driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasium, anpassat gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Naturbruksskolorna Axevalla Hästcentrum, Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska yrkeshögskolan fungerar som kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.
Om skolan
Naturbruksskolan Svenljunga ligger i utkanten av Svenljungas samhälle med närhet till natur, skog och mark, och samtidigt endast tre mil från Borås. Här utbildas morgondagens arbetskraft inom två expansiva branscher – skogsbruk och naturturism. På skolan finns Naturbruksprogrammet på gymnasienivå, yrkeshögskola och komvux. Vi är en resursstark skola med drygt hundrafemtio elever på gymnasiet, med engagerad personal, korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Vår målsättning är att ligga i framkant och vi är certifierade som Teknikcollege.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida Naturbruksförvaltningen (Gymnasieutbildning Naturbruksprogrammet - Naturbruksskolan Svenljunga (vgregion.se))
Vad kan vi erbjuda dig?
Naturbruksskolan Svenljunga är en mindre skola med lagom stora klasser och utrymme för utveckling av undervisningen. Vi är också en del av Naturbruksförvaltningen där Naturbruksskolorna Uddetorp, Sötåsen och Axevalla hästcentrum ingår, så det finns kollegor spridda över Västra Götalandsregionen att samverka med och två gånger om året samlas vi alla för gemensamma förvaltningsdagar. Vi har också semestertjänst vilket innebär att vi har 40 timmars arbetsvecka med ett flextidsavtal.
Ditt uppdrag
Du kommer att undervisa i biologi och eventuellt annat ämne beroende på ämneskombination. Som lärare hos oss är du en del av ett lärararbetslag där du planerar, genomför och följer upp undervisningen i nära samarbete med kollegor. Dokumentation av elevers progression i vår lärplattform och andra gemensamma arbetsuppgifter är en del av det dagliga arbetet. Du bidrar aktivt till skolans pedagogiska utveckling och till en trygg och studiemotiverande miljö för våra elever.
Vi söker dig som:
Har lätt för att anpassa dig utifrån olika förutsättningar beroende på elevgruppens behov. Du är tydlig och säkerställer att det du vill förmedla når fram och att eleverna vet vad som förväntas av dem. Du planerar och organiserar ditt eget arbete och har lätt för att prioritera bland dina arbetsuppgifter för att kunna leverera i rätt tid. Du har lätt för att arbeta tillsammans med andra.
För att lyckas i rollen behöver du:
Vara legitimerad gymnasielärare i biologi och annat ämne.
Det är viktigt att du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du har god digital kompetens och använder IT som ett naturligt verktyg i arbetet.
Krav på B-körkort (manuell växellåda).
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-06-10Övrig information
Tillsvidareanställning på 100 procent med tillträde enligt överenskommelse. Semestertjänst. För att få en anställning inom skolan krävs ett utdrag ur belastningsregistret, du ansöker om ett utdrag på polisen.se
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Spinnaregatan 7 (visa karta
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512 53 SVENLJUNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Naturbruksförvaltningen, Naturbruksskolan Svenljunga Kontakt
kollega
Hans Ulrik Göransson 070-5847705 Jobbnummer
9956541