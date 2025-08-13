Tidningsdistributör vikarie Karlstad (bildistrikt)
NWT Media AB / Budjobb / Karlstad Visa alla budjobb i Karlstad
2025-08-13
Är du morgonpigg och vill förstärkta vårt gäng på i Karlstad?
Om NWT Direkt
NWT Distribution AB med varumärke NWT Direkt, är ett bolag inom NWT Gruppen AB.
som har en tydlig strategi för tillväxt de kommande åren. Inom koncernen driver vi verksamheter inom lokaljournalistik, marknadsföring, distribution och fastighetsförvaltning. Vi finns i Skaraborg, Dalsland och Värmland.
NWT Direkt AB är ett distributionsbolag som distribuerar morgontidningar, tidskrifter och mindre paket i Värmland, delar av Skaraborg och norra Dalsland. Bolaget startade sin verksamhet 1 mars 2019.
Vi har cirka 350 anställda distributörer som med bil, cykel och till fots gör cirka 100 000 leveranser/natt måndag-lördag året runt.
Om rollen
Som distributör är du sista länken mot våra kunder och prenumeranter, därför är det viktigt att du är ansvarstagande och kan jobba självständigt.
Utdelningen sker nattetid, måndag-lördag, efter avslutat arbetspass under morgonen har du hela dagen fri till annat. Utdelningen med bil.
För tjänsten krävs god lokalkännedom och att man har lätt att navigera.
Vi söker vikarier som kan hoppa in vid behov.
Lön enligt kollektivavtal.
Om dig
• Du ska vara noggrann och ha hög servicekänsla
• Ha fyllt 18 år
• Tala, läsa och förstå grundläggande svenska
• Inneha personnummer (eller samordningsnummer)
• Giltigt arbetstillstånd i Sverige
Har du frågor kontakta:
Hanna LöfkvitHanna.Lofkvist@nwtdirekt.se
Placeringsort: Karlstad
Vi ser fram emot din ansökan senast 2025-09-30
