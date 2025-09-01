Tf Rektor
2025-09-01
Dibber etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna, verksamhet finns i stora delar av Sverige.
Dibber i Sverige är en del av den norska friskolekoncernen Dibber som startades och ägs av två engagerade pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby. Den första förskolan startas 2003 i den lilla stad där Randi växt upp. Idag driver Dibber mer än 600 förskolor i nio länder över hela världen.
Vi står upp för livslångt lärande och att hålla oss i framkant inom våra professioner. Vi strävar efter att bygga ett professionellt nätverk där vi lär av varandra och som kan stötta och inspirera.
Oavsett vilken del av verksamheten som du arbetar inom, blir du en del av ett team som vill göra en skillnad för barn och elever, och deras framtid. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats präglad av hjärtekultur, lärande och utveckling.
Välkommen till Dibber - med hjärta för lärande!
Vi har en viktig roll och vill att du är med!
På Dibber har vi hjärta för lärande. Det betyder att vi brinner för att varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla ett livslångt lärande med hjärta för världen.
Vår Hjärtekultur är kärnan i hela verksamheten, och präglar relationerna med barn och elever, vårdnadshavare, och mellan kollegor. Hjärtekulturen ska vara en vägledare i varje situation.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och kan vara med och bidra. Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på trivsel och arbetsmiljö, utveckling och tillitsfulla relationer.
Dibber har kollektivavtal genom Almega med Sveriges lärare, Kommunal och Vision (Friskoleavtalet) och erbjuder friskvårdsbidrag, föräldralön, personalstöd, företagshälsovård samt regelbundna medarbetarundersökningar för att mäta våra medarbetares trivsel och hälsa. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs hos och känner trygghet. Vi vet att ledarskapet är avgörande för att vår verksamhet och våra medarbetare ska må bra och lyckas, därför jobbar vi aktivt med att utveckla våra ledare och säkerställa att de har det stöd de behöver.
Är du den vi söker?
Då vår nuvarande rektor kommer att vara föräldraledig under en period söker vi dig med rektorserfarenhet som kan ta vid, och fortsatt utveckla arbetet med förskolorna Hagen, Gården och Kolmårdstrollen i Dibber Norrköping. Tjänsten är ett graviditetsvikariat på 6 månader med eventuell förlängning, preliminär start i början av november.
Som rektor på våra förskolor vill vi att du praktiserar du ett tillitsbaserat och nära ledarskap. I din roll som rektor leder du förskollärare, barnskötare och kökspersonal. Ditt personliga ledarskap kännetecknas av ett stort engagemang för den pedagogiska verksamheten, trygghet, handlingskraft och omtanke. Du är en kommunikativ, tydlig och relationsskapande ledare som aktivt arbetar för att skapa delaktighet och arbetsglädje. Som rektor inom Dibber har du stora möjligheter att påverka, utvecklas och forma ditt arbete.
Förskolorna Hagen och Gården hittar du centralt i Norrköping och förskolan Kolmårdstrollen ligger i Krokek. Förskolan Hagen består av två avdelningar och har ljusa och fina lokaler i ett av stjärnhusen i centrala Norrköping. Gårdens förskola har två avdelningar och ligger centralt placerad i Norrköpings innerstad med närhet till stadens alla parker, museer, bibliotek och sevärdheter. Kolmårdstrollen ligger naturnära och har även en stor fin gård. Pedagogerna arbetar med utomhuspedagogik och har en förskolebuss som de kan använda vid utflykter och när de utforskar närområdet. Läs gärna mer om våra förskolor på dibber.se
Vi frånsäger oss kontakt från rekryterare. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna felfritt utdrag ur belastningsregistret från rikspolisstyrelsen före tillträdesdagen. Ersättning
