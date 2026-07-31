Tf.rådman (en eller flera)
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2026-07-31
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Borås tingsrätt söker tf. rådman (en eller flera)
Arbetsuppgifter
Som tf. rådman kommer du att handlägga samtliga vid tingsrätten förekommande typer av mål och ärenden. Arbetsuppgifterna kommer i huvudsak att innebära dels att vara ordförande vid alla slags förhandlingar och sammanträden och att i anslutning till dem avgöra mål och ärenden, dels sedvanligt rotelarbete.
Du ges goda möjligheter att planera din egen arbetstid och vi lägger stor vikt vid att arbetet som domare på ett flexibelt sätt ska gå att förena med familje- och boendesituation genom exempelvis möjligheter att i viss utsträckning arbeta på distans.
Kvalifikationer m.m.
Du ska vara en skicklig och analytisk jurist som är flexibel och har en hög arbetskapacitet. Du ska omgående kunna delta i den dömande verksamheten. Du ska också vara öppen, drivande och målmedveten, hela tiden med perspektivet tingsrättens bästa i fokus. Du ska ha en väl utvecklad samarbetsförmåga och medverka till god stämning på arbetsplatsen. Du ska se det som naturligt att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du ska motsvara de krav för ordinarie domare som ställs i Domarnämndens kravprofil.
Om Borås tingsrätt
Tingsrätten har ca 65 medarbetare, varav för närvarande tio ordinarie domare och fyra tingsfiskaler. Tingsrätten handlägger över 5 000 mål och ärenden per år.
Varje domare är indelad på en tvistemåls- och ärenderotel. Tidigare har domarna själva, med hjälp av tingsnotarien som är knuten till roteln, ansvarat för beredningen av tvistemålen och ärendena. Ett utvecklingsarbete pågår dock med utökat beredningsstöd från tingsrättens beredningsjurister. Brottmålen bereds i princip fullt ut av domstolshandläggarna under ledning av beredningsjuristen. De förenklade tvistemålen (FT-målen) handläggs av beredningsjuristerna och tingsnotarierna.
Tingsrätten är en öppen och modern arbetsplats med skickliga och engagerade medarbetare. Tingsrätten arbetar kontinuerligt med kvaliteten i verksamheten med målsättningen att den ska kännetecknas av hög professionell kvalitet, effektivitet, gott bemötande och god service. Samtliga medarbetare är engagerade i kvalitetsarbetet. Tingsrätten har ett digitaliserat arbetssätt i alla mål och ärenden.
Vi bedriver numera vår verksamhet i ett helt nytt tingshus. I början av sommaren 2025 flyttade vi in i helt nya, ändamålsenliga lokaler som är anpassade till vår verksamhet.
Till Borås finns det mycket goda kommunikationsmöjligheter från exempelvis Göteborg med buss som i högtrafik går var sjunde minut.
Övriga upplysningar
Ansökan sker via vårt rekryteringsverktyg Visma Recruit. Där kan du ladda upp din skriftliga ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som du vill hänvisa till.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TBO 2026/147". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
Box 270 (visa karta
)
501 13 BORÅS Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Borås tingsrätt Kontakt
Lagman
Fredrik Jonasson fredrik.jonasson@dom.se +4633177099 Jobbnummer
10016683