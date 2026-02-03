Text Producer till globalt modebolag!
Vill du arbeta hands-on med produkttexter i ett globalt modebolag med fokus på textil och fashion? Vi söker nu en strukturerad och nyfiken Text Producer som vill bidra med stabil leverans och kvalitet i ett härligt team!
OM TJÄNSTEN
Som Text Producer arbetar du med att skapa och kvalitetssäkra produkttexter för företagets globala e-handels- och marknadskanaler. Rollen är operativ och leveransfokuserad med tydliga guidelines, strukturerade arbetsflöden och nära samarbete i team. Du blir en viktig del i att bygga stabilitet, kvalitet och teamkultur i ett växande textproduktionsteam. Uppdraget är ett föräldravikariat med möjlighet till förlängning.
Denna roll innebär att producera och kvalitetssäkra texter för en global publik, med fokus på produktinformation och marknadskommunikation.
• Producera och leverera produkttexter enligt fastställda riktlinjer
• Korrekturläsa och kvalitetssäkra texter tillsammans med teamet
• Säkerställa tone of voice, SEO-anpassning och innehållskvalitet
• Administrera och koordinera översättningar av produktcopy
VI SÖKER DIG SOM
• Eftergymnasial utbildning inom kommunikation, textproduktion eller liknande är meriterande
• Gärna 1-2 års erfarenhet av textproduktion, copywriting eller liknande roll
• Mycket god engelska i tal och skrift då man främst skriver på engelska
• God systemvana och förmåga att snabbt sätta sig in i nya verktyg
• Strukturerat arbetssätt och god leveransförmåga
• Intresse för mode/textil är meriterande
• Att vara flytande i tal och skrift på svenska är meriterande
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Trygg, nyfiken, strukturerad, prestigelös teamplayer med positiv inställning
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
