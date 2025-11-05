Testsystemutvecklare/Mättekniker till försvarsindustrin!
2025-11-05
Är du redo att ta nästa steg inom avancerad teknikutveckling? Vi söker nu en testsystemutvecklare/mättekniker till ett konsultuppdrag inom försvarsindustrin, en miljö där innovation, precision och högteknologi möts. Här får du arbeta med komplexa testlösningar inom mikrovåg och digitalteknik, tillsammans med kunniga kollegor i agila team. Ansök redan idag då urval sker löpande!
Detta är ett konsultuppdrag med start enligt överenskommelse och sträcker sig över sex månader, med stor möjlighet till förlängning.
Om uppdraget
Som testsystemutvecklare/mättekniker kommer du att ingå i ett agilt och tvärfunktionellt utvecklingsteam. Du arbetar med testsystemsutveckling inom mikrovåg och digitalteknik. Testobjekten är komplexa och varierar från kretskort och kassetter till delsystem och hela system, med frekvensområden från DC upp till 50 GHz.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Utveckling av testsystem för mikrovåg och digitalteknik
* Systemering och konstruktion av elektronik och mjukvara
* Programvaruutveckling för styrning och automatisering av testutrustning
* Verifiering och test av egenutvecklad testutrustning
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av mätteknik och god instrumentkännedom. Du är en lagspelare som trivs med att arbeta i team, samtidigt som du har förmågan att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har ett genuint teknikintresse.
* Erfarenhet av mätteknik och arbete med testutrustning
* Eftergymnasial utbildning inom elektronik, teknisk fysik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
* Erfarenhet av systemutveckling inom elektronik och mjukvara
* God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
* God kunskap om mikrovågsteknik och digitalteknik
* Erfarenhet från försvarsindustrin eller annan högteknologisk verksamhet
* Erfarenhet av testning av komplexa elektroniska system
* Erfarenhet av att arbeta i agila utvecklingsmiljöer
Tillträde och ansökan
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med placering i Göteborg. Uppdraget förväntas starta enligt överenskommelse och pågå i sex månader, med stor möjlighet till förlängning.
Du kommer att vara anställd av Jefferson Wells och arbeta som uthyrd konsult hos vår kund inom försvarsindustrin. Om du är intresserad av rollen är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Vi går igenom ansökningarna löpande och rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att registrera ditt CV och skicka in din ansökan.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Albina Blakqori via e-post: albina.blakqori@jeffersonwells.se
.
Varför välja Jefferson Wells?
Jefferson Wells är ett av Sveriges ledande konsultbolag med fokus på chefer och specialister. Som konsult hos oss får du tillgång till utvecklande uppdrag hos många av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken. Vi bryr oss om din karriär och din utveckling, och du får en personlig konsultchef med kunskap inom just ditt område. Jefferson Wells är en del av den globala koncernen ManpowerGroup, med målet att få både människor och verksamheter att växa.
