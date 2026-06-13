Förskollärare till Föräldrakooperativet Dagsländan
Föräldrakooperativet Dagsländan / Förskollärarjobb / Askersund Visa alla förskollärarjobb i Askersund
2026-06-13
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föräldrakooperativet Dagsländan i Askersund
Om arbetsplatsen
Föräldrakooperativet Dagsländan är en liten och familjär förskola i Askersund där närhet, delaktighet och gemenskap genomsyrar verksamheten. Vi arbetar nära naturen och ser utevistelse, rörelse och utforskande som viktiga delar av barnens lärande.
Vår storlek ger oss möjlighet att skapa nära relationer mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger. Hos oss får du arbeta i en verksamhet med hög personaltäthet, engagerade vårdnadshavare och stora möjligheter att påverka verksamhetens utveckling.Publiceringsdatum2026-06-13Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss ansvarar du för undervisningen i enlighet med läroplanen för förskolan (Lpfö 18).
I uppdraget ingår att:
Planera, genomföra, dokumentera och följa upp undervisningen.
Arbeta för att varje barn ges förutsättningar att utvecklas och lära utifrån sina behov och förutsättningar.
Bidra till det systematiska kvalitetsarbetet.
Samverka med kollegor, vårdnadshavare och huvudman.
Vara delaktig i utvecklingen av verksamheten.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimation som förskollärare.
God kunskap om förskolans styrdokument och uppdrag.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som trivs i en mindre verksamhet där samarbete, delaktighet och flexibilitet är en naturlig del av vardagen.
Du är:
Självständig och ansvarstagande.
Lösningsorienterad och flexibel.
Prestigelös och samarbetsinriktad.
Engagerad i barns utveckling och lärande.
Intresserad av att bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
En liten förskola med hög personaltäthet.
Stor möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och utveckling.
Närvarande kollegor, engagerad styrelse och delaktiga vårdnadshavare.
En naturnära miljö där barnens nyfikenhet och utforskande står i centrum.
Friskvårdsbidrag och kollektivavtal.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
Skicka ditt personliga brev och CV till dagslandan.styrelsen@hotmail.com
E-post: dagslandan.styrelsen@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Dagsländan
Borgmästargatan 16 (visa karta
)
696 31 ASKERSUND Arbetsplats
Föräldrakooperativet Dagsländan Jobbnummer
9962483