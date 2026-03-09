Testledare inom fordonstestning
2026-03-09
Vi söker en testledare för ett konsultuppdrag inom fordonstestning. Du blir en del av ett team som planerar och genomför tester i kompletta fordon för att samla in data som används i analys och utveckling av framtidens fordonsteknologi.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Teametarbetar med testledning och datainsamling i kompletta fordon för att verifiera och utveckla framtidens drivlinor och fordonssystem. Resultaten används för att säkerställa att virtuella modeller, koncept och systemlösningar fungerar i verklig körning.
Arbetet omfattar bland annat analys av:
Bränsleförbrukning (diesel, LNG och vätgas)
Energieffektivitet i batterielektriska fordon (BEV)
Körbarhet och fordonsprestanda
Aerodynamik och luftmotstånd
Early Data Collection (EDC) för verifiering av virtuella modeller
Du erbjudsEtt konsultuppdrag med start enligt överenskommelse och ett långsiktigt behov hos vår kund. Du får arbeta i en tekniskt avancerad miljö hos ett företag i framkant inom automotive och automatisering, där utvecklingen av framtidens fordon står i fokus.Dina arbetsuppgifter
Ta emot och planera testuppdrag i dialog med uppdragsgivare, inklusive intake-möten, löpande avstämningar och prioriteringar.
Förbereda testobjekt genom att säkerställa rätt last, status, mätutrustning och datorer i samarbete med Test Fleet Center, Testing Technology Support och verkstad.
Uppdatera och konfigurera hårdvara och mjukvara för testobjektet i nära samarbete med uppdragsgivare och verkstad.
Planera och definiera provkörningar samt koordinera genomförandet tillsammans med förarteamet genom planeringsmöten och löpande dialog.
Följa och ibland själv genomföra testkörningar (både på väg och testbana), ge direkt återkoppling vid problem samt felsöka vid behov, exempelvis om mätdata inte loggas korrekt.
Hantera efterarbetet efter test, inklusive överföring av testdata till uppdragsgivare, återställning av testobjekt samt underhåll och övervakning av mätutrustningens kalibrering.
Vi söker dig som
Har teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet, gärna inom fordonsteknik, mekanik, elektronik eller liknande område.
Har ett starkt teknikintresse, särskilt för fordonsteknik och hur olika system och komponenter i fordon fungerar.
Har erfarenhet eller stort intresse av testverksamhet, gärna kopplat till provning av fordon eller tekniska system.
Har kunskap eller intresse inom mätteknik, exempelvis sensorteknik och installation av mätutrustning i testobjekt.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Strukturerad och självgående - du planerar ditt arbete väl, tar egna initiativ och fattar beslut när det behövs i en miljö med högt tempo och varierande arbetsuppgifter.
Teknikintresserad och nyfiken - du har ett genuint intresse för fordonsteknik, testning och mätteknik, och drivs av att förstå hur system och komponenter fungerar i praktiken.
Samarbetsorienterad och lösningsfokuserad - du trivs i team, bygger lätt relationer och bidrar med en positiv och prestigelös inställning samtidigt som du löser problem i en föränderlig miljö.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
