På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga testledaraktiviteter såsom att planera, leda, samordna och administrera projektets testarbete genom alla projektfaser. I arbetsuppgifterna ingår också förankring av testarbetet inom projektorganisationen samt överlämning av ett uppsatt testförfarande lämpligt för överlämning till en förvaltningsorganisation. I rollen som testledare kommer arbetsuppgifterna bland annat att bestå av att: Leda, koordinera och rapportera projektets test- och kvalitetssäkringsarbete. Ta fram, dokumentera och implementera projektets övergripande teststrategi, testplan och testrapport utifrån kundens testprocess och riktlinjer. Leda, stödja och delta i arbetet med att ta fram nödvändiga testdata och testdokumentation för samtliga testaktiviteter, t ex testfall och ibland även testning. Planera, leda och rapportera kundens delar av testaktiviteter vid UAT och End-to-end-tester med flera inblandade leverantörer.
Skallkrav 1. Minst 6 års arbetslivserfarenhet som testledare under de senaste 15 åren 2. Minst 5 års arbetslivserfarenhet under de senaste 15 åren i rollen som testare, testanalytiker och/eller testledare inom IT-projekt och därmed arbetat med funktionella och icke funktionella krav. 3.Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med kvalitetssäkring, testutförande, testledning och testmetodik 4. Minst 5 års arbetslivserfarenhet av komplexa IT- och/eller verksamhetsprojekt. (Med komplexa avses höga och flertalet krav, många sammankopplade tekniska och organisatoriska delar) 5. Minst 5 års arbetslivserfarenhet av krav- och test inom IT-utveckling enligt agila arbetssätt 6. Minst 5 års arbetslivserfarenhet av teknisk testning av informationssystem 7. Minst 5 års arbetslivserfarenhet av testautomatisering, CI/CD-pipelines och Gitversionshanteringssystem 8. Minst 5 års arbetslivserfarenhet av Linux- eller Unixbaserade värdsystem 9. Minst 5 års arbetslivserfarenhet av API-testning 10. Minst 5 års arbetslivserfarenhet av testmiljöer med hårdvarunära system 11. Minst 5 års arbetslivserfarenhet av testmiljöer med IP- och transmissionsnätverk 12. Minst 3 års arbetslivserfarenhet av test av containerbaserade system 13. Minst 1 års arbetslivserfarenhet av test av databaser 14. Minst 1 års arbetslivserfarenhet av testmiljöer med brandväggar 15. Minst 6 månaders arbetslivserfarenhet av Operational Technology (OT)
