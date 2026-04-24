Testingenjör Utbildningsplats
2026-04-24
At Tetra Pak we commit to making food safe and available, everywhere; and we protect what's good - protecting food, protecting people, and protecting the planet. By doing so we touch millions of people's lives every day.
And we need people like you to make it happen.
We empower you to reach your potential with opportunities to make an impact to be proud of - for food, people and the planet.
Job Summary
Tetra Paks vision är att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt. Vårt motto PROTECTS WHAT 'S GOOD definierar vilka vi är och genomsyrar hela vår verksamhet. Det betyder att vi skyddar livsmedel, människor och framtiden.
Är du intresserad av att arbeta praktiskt med högteknologisk utrustning?
Till våra fyllningsmaskiner söker vi en Testingenjör som vill vara med och skapa värde för våra kunder.
PSE Production tillverkar, monterar och testar process- och fyllmaskinsutrustningar för hantering av livsmedel i 15 fabriker runt om i världen.
Vi tillhandahåller, genom våra produktionscentra, högkvalitativa produkter snabbt och effektivt till våra kunder. Den främsta möjliggöraren för vår kontinuerliga förbättring och eleminering av förluster är World Class Management-systemet baserat på Lean-principer.
Till avdelning för Test av Fyllmaskiner söker vi nu en Testingenjör till en utbildningsplats.
Vid sidan av ditt arbete ligger en utbildningsplan som löper hela året. Planen innebär att du får prova på olika arbetsuppgifter inom avdelningen och får inhämta kunskap från kompetenta kollegor. En fantastisk möjlighet för dig som vill lära dig, utmana dig och utvecklas inom ditt yrkesområde.
Detta är en visstidsanställning fram till och med december 2026 med möjlighet till förlängning därefter. Du kommer att vara baserad i Lund.
Vad kommer du att arbeta med
Starta upp, testköra och validera utrustning enligt vår kvalitetsstandard och produktspecifikationer innan leverans till kund.
Vid eventuella kvalitetsbrister behöver du felsöka, logga och lösa komplexa problem inom el, automation och mekanik. Avancerad felsökning sker tillsammans med våra produktionstekniker.
Driva kontinerliga produktionsförbättringar gällande säkerhet, kvalitet och produktivtet i testprocessen enligt World Class Manufacturing-metoden, i samarbete med interna och externa stakeholders.
Vem är du?
Du bör ha en god grundutbildning såsom verkstadsskola eller annan teknisk utbildning samt någon form av erfarenhet inom el/automation. Du behöver vara en van datoranvändare samt ha goda kunskaper i såväl svenska som engelska.
Som person är du noggrann och kreativ vid problemlösning med förmågan att anpassa dig efter förändrade prioriteringar och beslut. Eftersom vi utför arbete i team är det viktigt att du är kommunikativ, har god samarbetsförmåga och kan stötta andra för att uppnå våra mål.
Goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt är ett krav.
Vi erbjuder dig
Många spännande utmaningar med goda möjligheter till utveckling och utbildning i en global miljö
En kultur med banbrytande innovationsanda där vårt tekniska kunnande driver synligt resultat
Ett företag som främjar lika möjligheter och värderar mångfald
Marknadsmässig konkurrenskraftig ersättning och förmåner
Om du är intresserad av att dela vårt ansvar att skydda såväl livsmedel som vår planet, ansök via vår hemsida https://jobs.tetrapak.com/.
Ansök senast: 2026-05-08
En bakgrundskontroll kan komma att genomföras på slutkandidaten som en del i rekryteringsprocessen.
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Gunilla Palmqvist på +46 46 36 1497
Har du frågor kring din ansökan kan du kontakta Maria Persson på +46 46 36 5174
För facklig information kan du kontakta IF Metall, Rickard Jönsson på +46 46 36 5459
Diversity, equity, and inclusion is an everyday part of how we work. We give people a place to belong and support to thrive, an environment where everyone can be comfortable being themselves and has equal opportunities to grow and succeed. We embrace difference, celebrate people for who they are, and for the diversity they bring that helps us better understand and connect with our customers and communities worldwide. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Tetra Pak
