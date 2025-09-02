Testingenjör till teknikbolag!

Vill du vara med och testa framtidens teknik? Nu har du chansen att bli en del av ett innovativt företag där test och kvalitet står i centrum. Här får du arbeta med avancerade system i en miljö som uppmuntrar nyfikenhet, samarbete och teknisk utveckling.
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu en testingenjör till ett växande teknikföretag med stark innovationskultur och spännande projekt inom industrin. Här får du chansen att bygga din karriär tillsammans med erfarna kollegor i en miljö som präglas av samarbete, nyfikenhet och tekniska utmaningar.
Som testingenjör blir du en viktig del av integrationsteamet med fokus på test och verifiering av komplexa system. Du kommer att bygga upp och underhålla testmiljöer med olika typer av hårdvara och mjukvara, inklusive servrar, datorer, in- och utgångskort samt simuleringsverktyg.
Du skriver och utför testfall för att verifiera funktioner som kommunikation, datainsamling och systemintegration. Testresultaten rapporterar du till utvecklingsteamet för vidare analys. Du ansvarar också för att hålla testmiljön uppdaterad och bidrar till att automatisera tester där det är möjligt, med hjälp av befintliga ramverk.
Rollen anpassas efter din erfarenhetsnivå, kompetens och ambitioner - oavsett om du är i början av din karriär eller vill ta nästa steg mot mer avancerade projekt och ansvar.
Du erbjuds
• Möjlighet att arbeta med varierande och utvecklande uppdrag
• Stora möjligheter till kompetensutveckling och interna karriärvägar
VI SÖKER DIG SOM
• Har en kandidatexamen inom datavetenskap, elektroteknik, elektronik eller annat relevant område, alternativt motsvarande erfarenhet
• Har Certifiering enligt ISTQB samt erfarenhet av testning inom mjukvara och/eller hårdvara
• Kommunicerar obehindrat på engelska, både i tal och skrift, svenska är meriterande
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av utveckling eller testning av inbyggda system
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
