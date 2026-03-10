Testingenjör till Mycronic!
Mycronic är ett globalt högteknologiskt företag som i över 50 år har varit med och drivit elektronikindustrin framåt. Vi fortsätter att växa och stötta kunder inom allt fler branscher och det vi gör formar teknologier som präglar framtidens samhälle, hur vi lever våra liv idag - och imorgon. Nu söker vi fler som vill vara med och stärka våra engagerade och drivna team, som befinner sig i teknikens framkant. Hos oss arbetar du i en öppen, flexibel och samarbetande miljö där du får jobba nära ledande experter och ta dig an utmanande projekt som gör idéer till verklighet och får morgondagens elektronik att komma till liv. Välkommen till Mycronic!
Mycronic är ett svenskt globalt högteknologiskt bolag som både utvecklar och tillverkar maskiner för elektroniktillverkning. I denna roll kommer du främst att arbeta med testning av Mycronic 's "Jet Printer" vilket är en maskin som används i tillverkningen av kretskort och att applicera mycket små och exakta mängder lödpasta eller vätskor på kretskort innan komponenter monteras. Du kommer således få jobba med maskiner av mycket hög teknisk komplexitet. Du kommer att tillhöra ett mindre team om 4 personer - en testledare, en mekanikkonstruktör, en kemist och gruppchefen för teamet. Rollen är experimentell och handson där du arbetar i produktions- och labbmiljö med att köra tester på maskiner, analysera data och optimera parametrar för att förbättra precision, repeterbarhet och kvalitet i processen.
Du erbjuds
Ett företag som ser det som en självklarhet att du ska få din röst hörd, engagera dig och bidra med dina idéer och tankesätt.
Hos Mycronic arbetar personer från olika delar av världen, i olika åldrar och med olika erfarenheter vilket är något de ser som en styrka. Här blir du en del av ett företag med en öppen företagskultur där man hjälper och tror på varandra och för Mycronic är mångfald inte bara en konkurrensfördel utan också en viktig pusselbit för en innovativ och givande arbetsmiljö.
En mentor som stöttar dig under din första tid - Vi tror att detta kommer ge dig bra förutsättningar att komma in i din nya roll och bidra till din utveckling inom företagetDina arbetsuppgifter
Planera, genomföra och analysera experimentella tester av Mycronic 's Jet Printer-maskiner där du systematiskt justerar parametrar, samlar in testdata och driver testprocessen framåt i en iterativ utvecklingscykel
Tolka och analysera testresultat för att identifiera mönster, formulera hypoteser och definiera nästa testomgång
Presentera testresultat, insikter och rekommendationer på ett tydligt och strukturerat sätt till teamet för att gemensamt besluta om nästa tekniska steg
Samarbeta nära ingenjörer, specialister och interna funktioner samt bidra med testinsikter i dialoger kring utveckling och leverans av Mycronics teknik.
Vi söker dig som
Detta är en roll för dig med intresse för hårdvarutest, som gillar att arbeta ihärdigt och hands-on i produktions- och labbmiljö. Har du ett intresse för programmering finns även möjlighet att hjälpa till med utvecklingen av Mycronic 's testverktyg. Motivera väl i din ansökan varför du är intresserad!
Utöver det har du..
En högskole- eller civilingenjörsutbildning inom elektronik, mekanik, mekatronik eller liknande
Har något eller några års erfarenhet av att arbeta med test och datagenerering
Ett stort intresse för statistiska analyser
Mycket goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du...
Är flytande i svenska
Har kunskaper inom programmering (t.ex. MATLAB) för att förbättra analys- eller testverktyg.
De personliga egenskaper vi ser som särskilt viktiga är...
Uthållig - Rollen innebär flertalet tester och iterationer där resultat inte alltid uppnås direkt. Du behöver kunna arbeta långsiktigt, behålla motivationen och fortsätta driva arbetet framåt trots bakslag.
Samarbetsförmåga - Du arbetar nära ingenjörer och specialister i ett internationellt team. Därför är det viktigt att du är lyhörd, kommunikativ och bidrar till ett öppet och konstruktivt samarbete.
Flexibel - Testarbetet är experimentellt och förutsättningarna kan förändras under processens gång. Du behöver kunna anpassa dig, prioritera om och hitta nya lösningar när nya insikter uppstår.
Initiativtagande - Rollen kräver att du själv driver tester och experiment framåt. Du tar ansvar för ditt arbete, kommer med idéer och bidrar till att utveckla både testprocesser och arbetssätt.
