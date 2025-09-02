Testingenjör Specialist - Elbilsladdning
2025-09-02
Göteborg, med viss resor
Om Rollen
Vi söker en Testingenjör Specialist med fokus på elbilsladdning och testning. Rollen innebär praktiska tester av laddstationer (EVSE) och fordon, utveckling av nya testmetoder samt stöd i projekt- och intressenthantering i en växande organisation.
Huvudsakliga Arbetsuppgifter
Utföra fysiska tester av elbilsladdning med fordon och laddare, inklusive vissa riggtester.
Tillämpa testmetodik med fokus på praktiska tester framför virtuella.
Leda eller stötta test- och testutvecklingsprojekt, inklusive intressenthantering.
Utveckla innovativa testmetoder och strategier, samt hålla sig uppdaterad på ny teknik och nya verktyg.
Bidra till organisationens strategi och utvecklingsinitiativ.
Successivt ta ansvar för handledning och utbildning i takt med att teamet växer.
Krav på Kompetens & Erfarenhet
Upp till 8 års erfarenhet (även kandidater med mindre erfarenhet välkomnas om de har särskilt starka kvalifikationer).
God bakgrund inom elbilsladdning; erfarenhet av EVSE-testning är meriterande.
Mycket goda kunskaper i Canalyzer, Wireshark och Python.
Förståelse för laddningsstandarder: ISO15118, IEC61851, OCPP.
Dokumenterad erfarenhet av projektledning och god kommunikationsförmåga.
Proaktiv, flexibel och samarbetsinriktad.
Övriga Krav
Flytande svenska och engelska.
B-körkort och möjlighet att resa mellan olika arbetsplatser.
C-körkort för tunga fordon är meriterande.
Erfarenhet från större företagsmiljöer är en fördel.
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: work@integroconsulting.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsplats
Göteborg
