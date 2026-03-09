Testingenjör inom positionering!
Vår kund driver utvecklingen inom autonom gräsklippning med banbrytande teknik. Bli en del av ett team som direkt bidrar till att förbättra en världsledande produkt genom avancerad positioneringsteknik och praktisk testning i verkliga miljöer.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Denna roll fokuserar på att testa gräsklipparens positionering med RTK/GNSS/EPOS, främst genom manuell testning i verkliga förhållanden. En del av rollen innebär även att bygga och förbättra automatiserade testfall. Du kommer att validera positioneringsprestanda, undersöka avvikelser och bidra till stabila och robusta positioneringslösningar över programvaruuppdateringar.
Som testingenjör hos vår klient blir du del av en liten och skicklig grupp som arbetar med en av de viktigaste funktionerna inom autonom robotik. Du får praktisk erfarenhet av avancerad positioneringsteknik och bidrar direkt till att förbättra Automowers navigering och prestanda i verkliga förhållanden.
Nämnde vi föresten att testverksamheten dessutom någon gång om året förflyttar sig till varmare breddgrader? Packa solhatten, för du kommer få möjlighet att arbeta ett par veckor i södra Europa varje år!
Du erbjuds
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär huvudsakligen fälttestning och validering av avancerad positioneringsteknik för autonoma robotar, samt utveckling av automatiserade testfall.
Testa och validera RTK/GNSS/EPOS-positioneringsprestanda i olika utomhusmiljöer och förhållanden.
Utföra manuell testning i fält och på testplatser, inklusive installation, exekvering och första linjens analys.
Identifiera, dokumentera och hjälpa till att felsöka positioneringsproblem såsom drift, förlust av fix, noggrannhetsavvikelser och återhämtningsbeteende.
Designa och utföra tester baserat på feedback från verkligheten, fältresultat och nya utvecklingsbehov.
Bygga och underhålla utvalda automatiserade regressionstestfall för positioneringsrelaterade funktioner.
Analysera loggar och positioneringsdata för att isolera problem till modul, programvara, miljö eller integration.
Samarbeta med utvecklare och andra team för att prioritera problem och förbättra testmetoder.
Vi söker dig som
Har en ingenjörsexamen med starkt tekniskt intresse och vilja att arbeta hands on med produkterna.
Praktisk kunskap av positioneringsteknologier som GNSS, RTK eller EPOS som testare eller utvecklare.
Erfarenhet av fälttestning och analys av tekniska loggar/data.
Färdighet i Python för skriptning och testautomation.
Giltigt körkort.
Det är meriterande om du har
ISTQB-certifiering eller motsvarande testkunskap.
Erfarenhet av robotik, autonoma system eller mobila utomhusprodukter.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ordningsam
Ansvarstagande
Socialt självsäker
