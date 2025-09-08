Testingenjör inom högspänning i Ludvika
Vill du vara med och testa framtidens krafttransformatorer i en miljö där samarbete, innovation och säkerhet står i centrum? Vi söker nu en Testingenjör inom högspänning i Ludvika.
Om jobbet
Du kommer att ingå i ett engagerat team med bred kompetens och stark laganda, där gruppen tillsammans driver leveransprojekt och utvecklar testmiljöer för kundens produkter.
Som Testingenjör ansvarar du för att leda testverksamheten för transformatorer och reaktorer. Du blir en viktig kontaktperson för både kunder och interna/externa intressenter, vilket kräver god kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande.
Du kommer att arbeta både lokalt och globalt i olika projekt och nätverk, och bidra till att skapa en säker och hållbar kvalitetskultur inom avdelningen. Rollen innebär också att du är med och utvecklar verksamheten på både kort och lång sikt.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
• Leda och utföra tester av transformatorer och reaktorer
• Kommunicera med kunder och bygga förtroende genom tydlig och professionell dialog
• Säkerställa korrekt dokumentation av testresultat och produktionsdata enligt gällande riktlinjer
• Delta i digitaliseringsresan för att skapa en modern testmiljö
• Leverera enligt tidplan och uppsatta mål
• Bidra till en säker arbetsmiljö
Om dig
Duär utbildad inom elkraftsteknik, elektroteknik eller likvärdigt
Du är kundfokuserad och har god riskmedvetenhet i högspänningsmiljöer
Du behärskar engelska flytande; svenska är meriterande för samarbete med lokala aktörer
Är flyttbar till/bor i Ludvika
Du är driven, engagerad och har lätt för att skapa samarbete i team
Du har ett lösningsorienterat arbetssätt och är kvalitetsmedveten.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos vår samarbetskund.
Rekryteringsprocess
För att ansöka, vänligen bifoga ett anonymiserat CV på engelska. Detta krävs för att gå vidare efter intervju.
• Cv-granskning och urval
• Intervju med Framtiden
• Intervju med vederbörande företag
• Drogtest och säkerhetskursAnställningsvillkor
Startdatum: Enligt överenskommelse
Ort: Ludvika
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid med möjlighet till flex Ersättning
Fast lön Så ansöker du
