Testingenjör inom hårdvarunära system
2025-10-10
Vill du vara med och utveckla framtidens högteknologiska lösningar som bidrar till global säkerhet? Vår kund är en etablerad ledare inom försvarsindustrin och erbjuder en dynamisk och teknikdriven arbetsmiljö där innovation står i fokus.
Här arbetar du i spännande projekt med hög teknisk höjd och samhällsviktig påverkan. Organisationen präglas av en stark samarbetskultur - man arbetar tätt tillsammans i projektform och samverkan sker både horisontellt och vertikalt inom företaget.
Hos vår kund får du inte bara möjlighet att växa i din yrkesroll, utan också bidra till något som verkligen gör skillnad.
Procruitment har exklusivitet kopplat till detta uppdrag, vilket innebär att alla ansökningar hanteras genom oss.
Mer information om tjänsten ges vid eventuellt intervjutillfälle.Om tjänsten
Vi söker nu en testingenjör som vill arbeta i teknisk framkant med komplexa och hårdvarunära system. Hos vår samarbetspartner blir du en nyckelperson i arbetet med att säkerställa att avancerade system fungerar som de ska i praktiken - från kravställning till verifiering.
I rollen ansvarar du för att planera, utveckla och genomföra tester på systemnivå. Du arbetar i en labbmiljö där testsystem och riggar byggs upp för att efterlikna verkliga användningsfall. Arbetet innebär att konfigurera och använda dessa riggar för att validera systemets funktionalitet och prestanda i realistiska scenarier.
Du bryter ner och analyserar övergripande krav till testbara delar, säkerställer att kraven är tydliga, mätbara och verifierbara, samt dokumenterar och utvärderar resultatet av genomförda tester. Rollen innebär ett nära samarbete med systemingenjörer, produktägare och testutvecklare, där du aktivt bidrar till att förbättra både testmiljöer och metoder.
Arbetet sker i en agil miljö där dialog, samarbete och tekniskt engagemang är centrala delar av vardagen.
Din kompetens
Vi ser att du har:
Eftergymnasial utbildning inom relevant tekniskt område
Minst 3-5 års erfarenhet av systemtestning eller motsvarande teknisk roll
God förståelse för system som kombinerar hårdvara och mjukvara
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet av agila arbetssätt och certifieringar som Scrum eller SAFe är meriterande, likaså om du har arbetat i verktyg som DOORS. Det är även en fördel om du tidigare har testat hårdvarunära system eller andra komplexa tekniska miljöer, där både mjukvara och hårdvara samverkar.
Du har en analytisk och strukturerad arbetsstil och trivs i en miljö där teknik och systemförståelse står i fokus. Du tar initiativ, söker lösningar och ser till att arbetet förs framåt även när förutsättningarna förändras. Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Linköping
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Denna tjänst innebär krav på svenskt medborgarskap.Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen. Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Ersättning
Julia Rynestad julia.rynestad@procruitment.se 0735224445
9552068