Testingenjör inom Automation och Robotik
2025-12-09
Vår klient i Västerås söker en driven och kvalitetsinriktad System- och Applikationstestare inom industriell automation och robotik. Rollen innebär att arbeta med kompletta systemlösningar där både mjukvara, elektronik och robotutrustning ingår, med målet att säkerställa hög produktkvalitet i nyutvecklade produkter. Du blir en viktig del av ett team som testar integrerade lösningar i olika applikationer och bidrar till att utveckla effektiva arbetssätt och processer.Dina arbetsuppgifter
I denna roll arbetar du med testning på system- och applikationsnivå där du hanterar allt från att konfigurera och verifiera robotceller till att programmera industrirobotar. Du utvecklar och genomför testfall samt dokumenterar resultat och testunderlag. Arbetet innebär även att skapa och uppdatera testspecifikationer, samarbeta nära internationella lösningscenter och säkerställa god kommunikation med produktägare för att klargöra förväntningar och ta fram relevant stödmaterial. Du bidrar aktivt till förbättring av processer och arbetssätt inom projektet. Rollen utgår från etablerade ingenjörsprinciper där du, under övergripande ledning, förväntas fatta professionella bedömningar och bidra till teamets effektivitet och kundnöjdhet.KvalifikationerKvalifikationer
Erfarenhet av system- och applikationstestning inom automation, robotik eller liknande industriell miljö
Programmeringskunskaper i RAPID och C#
God förståelse för robotsystem och elektronikhårdvara
Förmåga att arbeta strukturerat och kvalitetsinriktat
Stark organisatorisk förmåga samt självdriven och resultatorienterad
Flytande engelska i tal och skrift
Ingenjörsutbildning på kandidat- eller masternivå och 2-6 års relevant erfarenhet, eller annan teknisk utbildning kombinerad med cirka 10-15 års erfarenhet i branschen
Meriterande:
Mycket goda kunskaper i svenska
Erfarenhet av arbete i globala utvecklingsmiljöerAnställningsvillkor
Arbetet utförs på plats i Västerås. Tjänsten är på heltid och uppdraget löper från 1 januari 2026 till 31 december 2026.
Om du är redo att ta dig an rollen som System- och Applikationstestare inom industriell automation och bidra till att säkerställa hög kvalitet i avancerade lösningar, tveka inte att skicka in din ansökan. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig!
