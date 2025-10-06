Testautomatiseringsingenjör - Malmö
2025-10-06
Känner du att testutveckling och test är bortprioriterat på ditt bolag? Upplever du att din kompetensutveckling oftast glöms bort? Känner du dig som en i mängden på ditt stora bolag? Ifall du svarade ja på någon av dessa frågor så är vi övertygade om att System Verification kan vara en perfekt match för dig!
VAD VI KAN ERBJUDA DIG
System Verification brinner för software quality och det genomsyrar allt vi gör. Det är inte bara en del av jobbet, utan det är en kultur och en livsstil på företaget.
Hos oss på System Verification har du fantastiska möjligheterna till professionell utveckling, inklusive tillgång till ett stort nätverk av QA-specialister och kontinuerlig kompetensutveckling. Vi tillhandahåller en rad olika externa och interna utbildningar som ger dig goda kunskaper att fortsätta växa testutvecklare.
När vi anställer fyller vi inte bara en position; vi välkomnar en ny medlem till vårt team. Om båda parter känner att det är en bra matchning är vi övertygade om att vi kan hitta spännande uppdrag i linje med din utvecklingsplan.
OM DIG:
Du har flera års erfarenhet av testautomatisering, med en framgångsrik historia av att underhålla testautomatiseringsramverk i projekt.
Du är skicklig i vanliga programmeringsspråk som C#, Java, JavaScript, Python eller Ruby.
Du har arbetat med olika testautomatiseringsverktyg som Selenium, Playwright, Ranorex eller Cypress, tillsammans med någon form av CI/CD-lösning.
Du behärskar engelska flytande och kan kommunicera både skriftligt och muntligt. Behärskning av svenska är av fördel.
OM BOLAGET:
En passion för kvalitetssäkring, en entreprenöriell anda och ett stort hjärta när det kommer till varandra - det är en bra beskrivning av vilka vi är och vad som betyder något för oss på System Verification. Det är också anledningen till att så många av våra anställda har stannat hos oss i över 10 år.
Kvalitet finns i vårt DNA, det är vad vi gör och vad vi som företag erbjuder på marknaden - det är så vi förbättrar det digitala livet för våra kunder. Det är en mentalitet och en iver att alltid utvecklas, förändras och prova nya sätt för ett ännu bättre resultat och upplevelse. Men kvalitet behövs och är viktigt i alla aspekter av livet.
Livets pussel är ofta en vardaglig kamp, och vårt mål är att vara arbetsgivaren som passar dig var du än är i ditt liv och karriär. Vi vill att du ska kunna prioritera det som ger dig energi och motivation och tillsammans skapa en arbetsbalans som passar dig. Med oss får du en trygg anställning med stora möjligheter att utveckla din professionella karriär tillsammans med norra Europas största nätverk av QA-specialister. Men du kommer också ha väldigt roligt längs vägen och tid för dina andra passioner förutom QA!
ANSÖKAN
