Ekonomi-och verksamhetsassistent

Stockholms Livsmedelshandlareförening / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2026-06-05


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Stockholms Livsmedelshandlareförening (SLHF) verkar för att stärka och utveckla dagligvaruhandeln i regionen. Genom utbildningar, nätverk och ett aktivt föreningsliv skapar vi konkret medlemsnytta varje dag. Nu söker vi dig som vill ta en viktig roll i en organisation där service, struktur och engagemang gör verklig skillnad. Vill du ha en varierad och betydelsefull roll där ekonomi, administration, service och människor står i centrum? SLHF söker nu en ekonomi- och verksamhetsassistent till Villa Adolfsberg på Kungsholmen – en unik arbetsplats med härlig miljö och omväxlande arbetsdagar. slhf.se/

Publiceringsdatum
2026-06-05

Om tjänsten
Som ekonomi- och verksamhetsassistent ansvarar du för löpande bokföring, fakturahantering, ekonomiadministration och uppföljning. Du planerar och samordnar möten, konferenser och aktiviteter samt sköter inbjudningar, bokningar och praktiska förberedelser.

Rollen innebär också att välkomna besökare, ta emot paket och svara i telefon. Du har ett helhetsperspektiv och ser till att verksamheten fungerar smidigt – både under lugna dagar och när tempot är högre.

Du kommer även att ha ett övergripande ansvar för Villa Adolfsberg och vara en naturlig samordnande person i huset. Det innebär att du hjälper till att skapa ordning och trivsel, ser vad som behöver göras och gärna hugger i där det behövs för att verksamheten ska fungera på bästa sätt.

Det här är en roll för dig som tycker om variation, gillar att ta ansvar och trivs i en miljö där både människor, service och struktur är viktiga delar av arbetsdagen.

Vi söker dig som

Har erfarenhet av löpande bokföring och är van vid ekonomisystem som Visma eller liknande system

Är trygg i ekonomiadministration och har goda kunskaper i Office-paketet

Är strukturerad, noggrann och serviceinriktad med känsla för ordning och detaljer

Är prestigelös, lösningsorienterad och har ett starkt driv och engagemang

Trivs med att arbeta både administrativt och praktiskt där det behövs

Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ

Tycker om att skapa struktur och bidra till en välfungerande och trivsam arbetsmiljö

Formell utbildning inom ekonomi är meriterande men inte ett krav

Vi erbjuder

En central och uppskattad roll i en unik och trivsam miljö på Villa Adolfsberg på Kungsholmen. Här får du varierande arbetsuppgifter, stort eget ansvar och möjlighet att bli en viktig del av verksamheten och arbetsmiljön.

Tjänsten är heltid med arbetstider som regel är 08.00–17.00. Vi erbjuder marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag och bra pensionsvillkor.

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholms Livsmedelshandlareförening
112 58  STOCKHOLM (STOCKHOLMS)

Arbetsplats
Slhf

Jobbnummer
9949945

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