CNC-operatör till Bevent Rasch i Motala

Skill Kompetenspartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Motala
2026-06-05


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Om företaget Hos Rasch får du chansen att vara en del av en stabil och framåtlutad familjekoncern som kombinerar trygghet med innovation.
Deras nybyggda produktionslokaler i Motala är utformade med modern arbetsmiljö i fokus. Där kombineras deras starka ingenjörsarv med en genuin innovationslust och en ambition att leda utvecklingen. Det gör Bevent Rasch till en dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar och stora möjligheter att utvecklas.
Bevent Rasch ser på ventilation som en framtidsbransch där deras produkter gör skillnad för både inomhusmiljö och brandsäkerhet i lokaler där människor vistas. Med nära 100 års erfarenhet fortsätter de att sträva efter att leda utvecklingen och erbjuda lösningar som förbättrar ventilationen i alla led.
Dina arbetsuppgifter Som CNC‐operatör hos oss arbetar du med fräsning av brandmaterial för ventilationsprodukter. Du jobbar med moderna maskiner och ansvarar för att producera detaljer med hög precision utifrån ritningar.
Du är delaktig i hela processen – från inställning till färdig produkt.
Exempel på arbetsuppgifter:

Ställa in, köra och övervaka CNC-styrda maskiner

Arbeta efter ritningar och specifikationer

Fräsa detaljer i brandmaterial med hög noggrannhet

Säkerställa att detaljer håller rätt mått och kvalitet

Justera program och maskininställningar vid behov

Dokumentera och rapportera i produktionssystem

Bidra till förbättringsarbete i produktionen

Din profil Vi söker dig som trivs i verkstadsmiljö och har ett intresse för teknik och produktion. Du är noggrann, ansvarstagande och har en vilja att utvecklas.
Du har:

Erfarenhet av CNC‐bearbetning eller liknande arbete (meriterande)

Erfarenhet av programmering av CNC‐maskiner (meriterande)

Förståelse för ritningsläsning

Tekniskt intresse och god noggrannhet

Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Som person är du:

Kvalitetsmedveten och strukturerad

Lösningsorienterad

En lagspelare med god samarbetsförmåga

Publiceringsdatum
2026-06-05

Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift

Truckkort (kan kompletteras vid behov)

Meriterande:

Erfarenhet från verkstadsindustrin

Erfarenhet av CNC‐maskiner och programmering

Erfarenhet av arbete med specialmaterial

Bevent Rasch erbjuder

En modern arbetsplats med hög teknisk nivå

Möjlighet att utvecklas inom produktion och teknik

Starkt team och bra arbetsmiljö

Långsiktig möjlighet till anställning

Ansökningsförfarande Denna tjänst är en konsultlösning, vilket innebär att du initialt anställs av Skill Kompetenspartner AB och arbetar på uppdrag hos Bevent Rasch. Ambitionen är att anställningen efter en tid övergår till en anställning hos Bevent Rasch.
Urval och intervjuer sker löpande, vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Tillsättning är med fördel innan sommaren man kan även ske efter sommaren.
Som en del av rekryteringsprocessen kommer bakgrundskontroll att genomföras på slutkandidat innan anställning kan erbjudas.
Vi tar inte emot ansökningar via telefon eller e-post.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linn Assarson, linn.assarson@skill.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7855971-2038344".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skill Kompetenspartner AB (org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Stora Torget (visa karta)
591 30  MOTALA

Kontakt
Linn Assarson
linn.assarson@skill.se

Jobbnummer
9949947

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