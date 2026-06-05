Vi söker industrisnickare till kund i Växjö!
Uniflex AB / Snickarjobb / Växjö Visa alla snickarjobb i Växjö
2026-06-05
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Vi söker medarbetare till produktion av prefabricerade husmoduler i en modern tillverkningsmiljö. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat rivning, isolering, golvläggning, montering av panel samt uppsättning av gipsskivor. Arbetet sker inomhus där hussektioner färdigställs för leverans till kund.
Tjänsten är förlagd på dagtid och urval sker löpande!
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av snickeri eller liknande praktiskt arbete och som är van att använda handverktyg och elverktyg. Tidigare erfarenhet från industriell produktion är meriterande.
Du trivs med att arbeta i team, är noggrann och har förmåga att hålla ett högt arbetstempo utan att tumma på kvaliteten.
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Reveljgränd 5 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ Kontakt
Stefan Flykt stefan.flykt@uniflex.se 076-525 24 79 Jobbnummer
9949949